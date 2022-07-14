مصدر من الأهلي لـ في الجول: يونس إدريس؟ هناك من يستغل اسمنا لإبعاد الأنظار عن أمور أخرى

نفى مصدر مسؤول في النادي الأهلي حدوث أي تواصل مع اللاعب يونس إدريس ظهير أيسر نادي سوندريسك الدنماركي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ FilGoal.com: "لم يحدث ذلك. نشعر بالاندهاش من الزج باسم النادي الأهلي بهذه الطريقة في معسكر خاص بمنتخب الشباب".

وأضاف "من الواضح أن هناك أطراف بعينها تحاول استغلال اسم الأهلي والإساءة له في معرض خلق حالة من الجدل لا أساس لها، وذلك لإبعاد الأنظار عن أمور أخرى".

وأوضح "ربط اسم الأهلي فجأة بكل هؤلاء اللاعبين من منتخب الشباب أمر يثير استغرابنا".

وترددت أنباء عن حصول الأهلي على توقيع يونس إدريس رغم ارتباطه بعقد ممتد مع ناديه الحالي.

جاء ذلك بعد ربط الأهلي بثنائي منتخب الشباب نور الدين البحار لاعب الاتحاد السعودي وصلاح الدين باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي.

ماذا حدث؟

انتشرت أنباء عن تعرض لاعب نادي اتحاد جدة السعودي نور الدين البحار لضغوط من جانب أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي للتوقيع مع ناديه.

وأشارت الأخبار المتداولة إلى أن اللاعب أخبر إدارة ناديه اتحاد جدة التي بدورها طلبت من اللاعب مغادرة المعسكر فورا.

كما ذكرت بعض التقارير المزيد من أسماء الأندية واللاعبين.

وعلم Filgoal.com أن سفر نور الدين البحار ليس إلى السعودية، بل إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته، بإذن مسبق من الجهاز الفني.

على الجانب الآخر رد مسؤولو منتخب 2003 على الشائعات في 4 نقاط، أبرزها عدم وجود أي لاعب من المذكورين في معسكر المنتخب باستثناء صلاح باشا، الذي وصل يوم الثلاثاء.

في الإطار ذاته قال صلاح باشا عبر إنستجرام عن أنباء توقيعه للأهلي: "أنا صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي. وصلت للقاهرة أول أمس ولا أعرف أي شيء عن هذا الكلام".

أما محمد عز "سيمو" حارس مرمى الزمالك وكورينسكي الإسباني السابق الذي تعاقد مع فيوتشر، فقد أوضح عادل مصطفى مدير قطاع الناشئين في النادي "حين كان منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بالإسماعيلية منذ قرابة شهر، كان اللاعب معتذرا عن التواجد لأداء امتحانات الثانوية العامة".

وأضاف "لم أذهب أبدا لتدريب منتخب الشباب في حياتي، وهذه الأمور ليست من عادتي. لا أعرف لماذا يكتبون ذلك في وسائل الإعلام".

كما قال صلاح سلام وكيل اللاعب: "كان هناك 3 أندية غير فيوتشر يرغبون في التعاقد مع سيمو، وهم الاتحاد السكندري وسموحة والبنك الأهلي، ولكننا اخترنا فيوتشر لأجل المستقبل وليس الماديات".

وأوضح "لا أعرف من أين ألف البعض هذا الكلام. اللاعب تسرع في خضم سعادته فنشر الصورة الآن بالتصادف مع حدوث بلبلة حول بعض اللاعبين، بينما تم التوقيع في مقر فيوتشر منذ قرابة شهر".

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