عامر حسين لـ في الجول: اتجاه لتأجيل تصفيات أمم إفريقيا بسبب الخماسي المونديالي

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجان المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اتجاه لتأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وصرّح عامر حسين عبر FilGoal.com: "كاف قد يؤجل تصفيات أمم إفريقيا بعد قرار ترحيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية من يوليو 2023 إلى يناير 2024".

وأضاف: "المنتخبات الإفريقية الخمسة المشاركة في كأس العالم 2022 طالبت بتأجيل المباريات الرسمية لكي تستطيع خوض مباريات ودية استعدادية مع منتخبات من قارات أخرى خلال التوقفات الدولية".

وأتم: "ترحيل كأس أمم إفريقيا سيسهّل من تنظيم المسابقات بشكل أفضل الموسم المقبل، لكن ستعود أزمة التوقيتات في 2024 بسبب إقامة النهائيات خلال شهري يناير وفبراير".

كما صرّح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "بعض أعضاء المكتب التنفيذي اقترحوا فكرة تأجيل تصفيات أمم إفريقيا المقررة في سبتمبر لتقام في مارس".

وأضاف المصدر: "سندرس القرار خلال الفترة المقبلة قبل تحويله للجنة المسابقات ووضع تصور للمباريات حال الموقفة على تأجيل المباريات".

وفي سياق آخر، لم يخف عامر حسين قلقه من بطولة دوري السوبر الإفريقي: "أخشى أن تتأثر المسابقات المحلية في مصر بقرار إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي، لأن كاف سيختار فرقًا معينة للمشاركة مما قد يُفقِد بقية الأندية الحافز والادافع للمنافسة".

ومن المقرر -حتى اللحظة- إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية في شهر سبتمبر المقبل.

بينما تقام الجولتين الخامسة والسادسة في شهر مارس من العام المقبل.

وتأجلت النهائيات رسميًا لمدة 6 أشهر حتى لا تتعارض مع موسم الأمطار في كوت ديفوار الدولة المستضيفة للبطولة.

وتتنافس المنتخبات الإفريقية في 13 مجموعة مختلفة من التصفيات، يتأهل منها الأول والثاني عن كل مجموعة إلى نهائيات المسابقة.

وتحمل السنغال لقب البطولة بفوزها في فبراير الماضي على مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وجرى العرف أن تقام البطولة في يناير من كل عام، لكنها أقيمت في الصيف عندما استضافتها مصر في 2019، قبل أن تعود لتقام في الشتاء وقتما استضافتها الكاميرون في النسخة الماضية.

وتشارك منتخبات المغرب وتونس وغانا والكاميرون والسنغال كممثلة عن قارة إفريقيا في مونديال قطر 2022 الذي ينطلق نوفمبر المقبل.

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