تأجيل أمم إفريقيا إلى يناير 2024

الأحد، 03 يوليه 2022 - 15:55

كتب : محمد عبد العظيم

كأس أمم إفريقيا

استقر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تأجيل النسخة المقبلة من أمم إفريقيا بسبب الأمطار.

وتقام نسخة أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار وتقرر إقامتها في يناير 2024 بدلا من يونيو المقبل.

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف في المؤتمر الصحفي: "تم الاستقرار على تأجيل كأس أمم إفريقيا المقبلة إلى يناير2024 بدلا من يونيو 2023".

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وكشف "تم التأجيل بسبب الأمطار في شهر الصيف بكوت ديفوار".

وتقام النسخة المقبلة من أمم إفريقيا في كوت ديفوار، وتم الاستقرار على تأجيلها إلى يناير بسبب الأحوال الجوية في الصيف بدولة كوت ديفوار وسقوط الأمطار.

واختتم موتسيبي تصريحاته "أمطار الصيف تسبب ضرر في كوت ديفوار لذلك كان من الأفضل تأجيلها إلى يناير".

وكانت قد أقيمت النسخة الماضية من أمم إفريقيا في يناير الماضي في الكاميرون ولنفس السبب.

وحصد منتخب السنغال النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح.

وكان المنتخب السنغالي قد حصد لقب أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

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