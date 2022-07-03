عامر حسين لـ في الجول: اتحاد الكرة خاطب الجهات الأمنية لحضور الجماهير في نهائي الكأس

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مخاطبة الجهات الأمنية لحضور الجماهير في نهائي كأس مصر.

ويقام نهائي كأس مصر للنسخة الماضية يوم 21 من شهر يوليو الجاري على استاد القاهرة.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة خطاب الجهات الأمنية من أجل حضور 5 آلاف مشجع لكل فريق لنهائي كأس مصر".

وأضاف "أخطرنا الناديين بموعد المباراة وننتظر رد الجهات الأمنية بالموافقة على حضور الجماهير".

وتابع عامر حسين "نسعى لإقامة النهائي بحضور الجماهير وسننتظر الرد".

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على بتروجت في نصف النهائي.

أما الزمالك فتغلب على أسوان في نصف النهائي ليحجز مقعده في النهائي.

بينما النسخة الحالية من كأس مصر وصلت إلى ثمن النهائي والمقرر أن يختتم في شهر أغسطس.

وتم تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي والمقرر لها يوم 20 يوليو بسبب نهائي كأس مصر.

ومن المقرر إقامة مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 21 من شهر أغسطس المقبل.

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