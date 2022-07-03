كأس الرابطة - زعيم الفلاحين إلى النهائي.. غزل المحلة يجتاز الإسماعيلي في ليلة تألق العارضة

للمرة الأولى منذ 2001، وضع غزل المحلة قدمه في مباراة نهائية، بالفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح (4-3) في نصف نهائي كأس الرابطة، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

سجل هدفي المحلة معاذ الحناوي في الدقيقة 4 وحميد ماو في الدقيقة 118، فيما سجل هدفي الإسماعيلي عمر الوحش في الدقيقة 80 وخالد النبريص في الدقيقة 97.

بذلك ينتظر زعيم الفلاحين الفائز من إنبي وفيوتشر في مباراة نصف النهائي الثانية والتي تقام الليلة.

صاعقة مبكرة وعارضة رافضة

تحصل المحلة على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى بعد تدخل محمد هاشم على قدم هشام عادل داخل منطقة الجزاء، ليسجل منها معاذ الحناوي على يسار عمر رضوان في الدقيقة الرابعة.

وحاول الإسماعيلي التعادل بتسديدة من محمد مخلوف بعد بينية من عبد الرحمن مجدي، ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 25.

وسدد أحمد مدبولي في الدقيقة 34 كرة تصدى لها عمرو شعبان حارس المحلة، وفي الدقيقة 37 سدد عبد الرحمن مجدي فتصدى شعبان ليتابعها محمد الشامي ولكن

في العارضة للمرة الثانية، لينتهي الشوط الأول بتقدم المحلة 1-0.

عارضة ثالثة

أول تبديلات المحلة أتى في الدقيقة 47 بنزول مالك توريه بدلا من وليد مصطفى.

وفي الدقيقة 48 سدد عبد الرحمن مجدي ركلة حرة ولكن تصدت العارضة للمرة الثالثة.

وبدأت تبديلات المحلة بنزول أشرف السيد بدلا من باولن فوافي في الدقيقة 58، ثم إيهاب سمير بدلا من مصطفى العش في الدقيقة 62.

على الناحية الأخرى حل خالد النبريص بدلا من محمد بيومي في الدقيقة 64.

الإسماعيلي يقلب الطاولة

وتحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء في الدقيقة 79 بعد عرقلة خالد سامي لأحمد مدبولي، فسجل منها عمر الوحش في الدقيقة 80.

واستمرت تبديلات المحلة في الدقيقة 84 بنزول خالد الإخميمي بدلا من أشرف السيد، لتمر المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي ذلك الوقت الإضافي تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 97 بانطلاقة فردية من الشامي وتسديدة رابعة في الخشبات الثلاث، إذ ارتدت الكرة من القائم ليتابعها خالد النبريص في الشباك.

عودة الغزل والعارضة

في الدقيقة 106 عاندت العارضة المحلة للمرة الأولى، وأبعدت تسديدة حميد ماو، وفي الدقيقة التالية مباشرة عادت لتزيد متاعب الإسماعيلي بإبعاد تسديدة مدبولي.

وفي الدقيقة 110 خرج مدبولي وحل مدحت فقوسة بدلا منه.

أخيرا في الدقيقة 118 أدرك حميد ماو التعادل بتسديدة أرضية في الزاوية الضيقة، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

أهدر عبد الرحمن مجدي وأحمد أيمن ركلتين للإسماعيلي، فيما سجل محمد عادل وأحمد مصطفى وخالد النبريص، ولكن ذلك لم يكن كافيا، حيث سجل للمحلة معاذ الحناوي وحميد ماو وخالد الإخميمي وأحمد الشيخ، فيما أهدر خالد سامي.

بذلك يصل المحلة إلى مباراة نهائية للمرة الأولى منذ 2001، حين خسر نهائي كأس مصر أمام الأهلي بهدفين دون رد.

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