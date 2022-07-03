كاف يعتمد بطولة دوري السوبر الإفريقي.. و10 ملايين دولار للبطل

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطولة دوري السوبر الإفريقي، لتضاف إلى بطولات الأندية الإفريقية.

وقال موتسيبي في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المكتب التنفيذي لكاف: "اعتمد كاف دوري السوبر الإفريقي بداية من موسم 2023 - 2024، ويتبقى إضافته للمسابقات الأندية في النظام الأساسي".

وأضاف "وسيصل مجموع جوائز دوري السوبر إلى 100 مليون دولار على أن يحصل البطل على 10 مليون دولار وفقا لباتريس موتسيبي رئيس كاف".

وأكمل "سيتم إضافة دوري السوبر الإفريقي بالجمعية العمومية العادية للكاف المقرر إقامتها في تنزانيا يوم 10 أغسطس المقبل".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية إلى نظام الذهاب والعودة. (طالع التفاصيل)

وكذلك أعلن تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، لتقام في يناير من عام 2024 بدلا من يونيو 2023. (طالع التفاصيل)

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