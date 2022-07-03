اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بموعد وشروط نهائي كأس مصر

الأحد، 03 يوليه 2022 - 21:07

كتب : أحمد الخولي

الأهلي × الزمالك

أرسل اتحاد كرة القدم المصري خطابين إلى الأهلي والزمالك ليخطرهما بموعد نهائي كأس مصر 2021.

وشدد اتحاد الكرة في خطابه على أن المباراة ستقام يوم 21 يوليو المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة 9:00 مساء.

وأوضح الاتحاد أن المباراة سستجه إلى الأشواط الأضافية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

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وأشار الخطاب إلى أن الأهلي سيرتدي زيه الأصلي في المباراة بينما سيرتدي الزمالك الزي البديل على أن يكون الأول هو المسؤول عن كرات المباراة.

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وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على بتروجت في نصف النهائي.

أما الزمالك فتغلب على أسوان في نصف النهائي ليحجز مقعده في النهائي.

بينما النسخة الحالية من كأس مصر وصلت إلى ثمن النهائي والمقرر أن يختتم في شهر أغسطس.

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