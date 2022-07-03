لماذا يرتدي الأهلي الزي الأساسي والزمالك الاحتياطي في نهائي الكأس؟ اتحاد الكرة يجيب

أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الاهلي الزي الأصلي بينما يظهر الزمالك بالزي الاحتياطي.

ويشترط أن يكون زي الزمالك مخالفا تماما لزي الأهلي.

وأوضح اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي، مع الفائز من المباراة رقم 30 وهو الزمالك وفقا للقرعة ولذلك فالأهلي يأتى قبل الزمالك.

وبناء عليه، يعتبر الأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس، وبالتالي يرتدي زيه الأصلي.

وتقام المباراة في الحادي والعشرين من يوليو الجاري، بعد تأهل الأهلي رسميا إلى نهائي الكأس بالفوز على بتروجت أمس -السبت- بهدفين دون رد.

على الناحية الأخرى تأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد.

اقرأ أيضا:

بسنت حميدة تحصد ذهبية جديدة

زياد السيسي يحقق ذهبية في دورة المتوسط

تأجيل أمم إفريقيا

قرار بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

بطولة إفريقية جديدة بجوائز مالية هائلة