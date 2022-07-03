الكشف عن موعد عودة أحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي الجماعية

الأحد، 03 يوليه 2022 - 20:24

كتب : حسام نور الدين

أحمد عبد القادر

تحدث أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن أحمد عبد القادر وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وقال أبو عبلة في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "عبد القادر يسير بشكل منتظم في تتفيذ برنامجه التأهيلي".

وأوضح "في غضون أسبوع سيشارك في التدريبات الجماعية".

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وتعرض عبد القادر للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وخضع عبد القادر لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وواصل اللاعب برنامج التأهيل اليوم بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأدى فريق الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمباراة الجونة التي تقام مساء الثلاثاء المقبل بالغردقة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز على بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة وحسم الفريق تأهله إلى نهائي بطولة كأس مصر.

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