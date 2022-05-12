مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف قرارا أصدره الخطيب بشأن نهائي دوري الأبطال

الخميس، 12 مايو 2022 - 23:05

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أصدر محمود الخطيب رئيس الأهلي قرارا بمنع الحديث عن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بحسب مصدر مسؤول داخل النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء بعد غد السبت على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـ FilGoal.com في تصريح مقتضب: "محمود الخطيب أصدر قرارا بمنع الحديث تماما عن أي شيء يخص أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والجدل الدائر لحين تخطي الفريق مباراة الإياب أمام وفاق سطيف حتى لا يتأثر تركيز الفريق في اللقاء".

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وكان الأهلي قد فاز ذهابا برباعية دون مقابل على وفاق سطيف يوم السبت الماضي.

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