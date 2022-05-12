كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على طلب الاتحاد المصري التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

أعلن اتحاد الكرة المصري التقدم بشكل رسمي بطلب استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022. (طالع التفاصيل)

وطلب الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء، مخاطبة الاتحاد الإفريقي من أجل تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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وجاء بيان كاف كالآتي:

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية تشير إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يقدّر كاف ويتفهم تماما الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء.

ومع ذلك، كان كاف ملزما بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون نهائيا ذهابا واحدا بدلا من النهائي المعتاد بنظام الذهاب والإياب.

علاوة على ذلك، فإن كاف ملزم أيضا بقواعده وقواعد فيفا التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد بدء البطولة.

كان المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف، بعد أن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. مصر لم تقدم محاولة.

قدمت جنوب إفريقيا ونيجيريا وثائق تعرب عن اهتمامها باستضافة نهائي دوري الأبطال لكن لم تستوف معايير البلد المضيف لتقديم العطاءات.

قدمت مصر عرضا لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية لكنها لم تفي بمعايير تقديم البلد المضيف.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد ذلك نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب بعد أن سحبت السنغال عرضها.

كما ذكرنا سابقا، هناك مناقشات جارية حاليا داخل كاف للعودة إلى المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب من ذهاب وإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال إفريقيا، بدلا من نهائي من مباراة واحدة.

وأعلن الأهلي تقدمه بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة في أزمة إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس في المغرب. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الأهلي حاليا في الجزائر استعدادا لملاقاة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي البطولة بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

فيما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة نهائي دوري الأبطال في ملعب مركب محمد الخامس يوم 30 مايو الجاري.

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