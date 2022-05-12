اتحاد الكرة يتقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن اتحاد الكرة المصري التقدم بشكل رسمي بطلب استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وطلب الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء، مخاطبة الاتحاد الإفريقي من أجل تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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وجاء بيان اتحاد الكرة:

"في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، قام اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم -كاف - بطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الجارية 2021-2022، بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي، وذلك إلحاقا بالخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة للاتحاد الإفريقي على مدار الأيام الماضية، معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص".

وأعلن الأهلي تقدمه بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة في أزمة إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس في المغرب. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الأهلي حاليا في الجزائر استعدادا لملاقاة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي البطولة بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

فيما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة نهائي دوري الأبطال في ملعب مركب محمد الخامس يوم 30 مايو الجاري.

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