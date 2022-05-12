تحقيق في الجول - تواريخ ومستندات وتساؤلات.. من أخطأ بأزمة ملعب نهائي الأبطال وما المصير الأقرب

19 يوما يفصلونا عن نهائي الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا. مباراة لم يتحدد طرفيها رسميا، لكن أصبحنا على علم بهويتهما مع انتظار فقط الإعلان الرسمي بعد نهاية مباراتي الإياب.

ورغم عدم تحديد طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد بشكل رسمي، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استقر بالفعل وأعلن عن ملعب المباراة رسميا.

كاف أسند استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021/2021 لـ المغرب، وذلك بعد انسحاب السنغال من سباق الترشح لاستضافة المباراة.

ومع اقتراب الأهلي والوداد البيضاوي من بلوغ النهائي، فقد أثار إسناد النهائي لـ المغرب اعتراضا مصريا، وذلك استنادا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص لإقامة المباراة في بلد أحد طرفي اللقاء.

ويبقى السؤال مع تقدم المغرب والسنغال بطلب لاستضافة النهائي، هل كان اتحاد الكرة المصري مقصرا في إدارة الأزمة؟ وهل للأهلي حق مهدر؟

FilGoal.com سيصحبكم في رحلة مرفقة بالتواريخ والمستندات، لنضعكم في الصورة الكاملة، ومنها تتضح رؤية أزمة هوية ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

البداية.. اتحاد كرة جديد – 5 يناير 2022

نجحت قائمة جمال علام في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 5 يناير الماضي. وقتها أصبح جمال علام رئيسا لاتحاد الكرة المصري بقائمته كاملة، وبدأ عمله فورا في اليوم التالي، 6 يناير 2022.

أول تصريحات جمال علام يوم 6 يناير 2022 كانت "أي ملف سيتم إرجاء مناقشته حاليا لأن لدينا بطولة كلنا نطمح للفوز بها". تصريح ربما يوضح فكر الاتحاد في ذلك التوقيت بإرجاء الحديث عن كافة الملفات لبعد أمم إفريقيا، ما جعل ملف الاستضافة يتيه بين ملفات أخرى كانت أهم حينها.

جمال علام عبر قناة الشمس 🗣️ 💬أي ملف سيتم إرجاؤه لأن لدينا بطولة كلنا نطمح للفوز بها pic.twitter.com/kq3MXkgrpb — FilGoal (@FilGoal) January 6, 2022

إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة صرح عبر قناة صدى البلد بأن عدم التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا مسؤولية المجلس السابق لاتحاد الكرة وليس المجلس الحالي.

هنا لجأنا إلى تواريخ الوثائق لمعرفة الأمر.

فتح باب الترشح – 19 يناير 2022

في يوم 19 يناير الماضي، أرسل "كاف" إلى الاتحادات المحلية خطابا رسميا، أعلن فيه فتح باب الترشح لاستضافة بعض بطولاته، مثل نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مع وضع شرط واحد، وهو الحصول على موافقة كتابية من حكومة الدولة على طلب الاستضافة.

ومنح كاف الاتحادات مهلة حتى نهاية فبراير لتقديم طلبات الاستضافة، وخلالها لم يتقدم الاتحاد المصري بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن تقدمت مصر بطلب لاستضافة نهائي الكونفدرالية على ملعب الدفاع الجوي بتوصية من نادي بيراميدز.

التساؤل الأول.. هل يكون الترشح لاستضافة النهائي من قبل الفرق المشاركة في البطولة؟ أم من قبل الاتحادات القارية؟

هنا قال مصدر مسؤول من كاف لـFilGoal.com: "لا ننظر للطلبات التي تقدمها الأندية لاستضافة المباريات النهائية، بل نخاطب الاتحاد المحلي حتى نعرف موقفه من هذا الطلب، وإذا كانت لديهم النية، نطلب منهم إرسال طلب رسمي من الاتحاد وليس النادي".

المصدر أوضح "تقديم طلبات الترشح لاستضافة المباريات النهائية يكون من الاتحادات المحلية وليس من الأندية، ولا بد أن يكون مرفقا به تعهدات حكومية. بيراميدز مرر طلب استضافة نهائي الكونفدرالية لاتحاد الكرة ليصبح متوافقا مع الاشتراطات التي يضعها المكتب التنفيذي، وبالفعل حصلنا على الطلب في اليوم الأخير من المهلة مرسلا من قبل اتحاد الكرة المصري وليس بيراميدز".

هذا يعني بأن الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية ليسا مسؤولين عن طلبات التقدم باستضافة النهائيين، ولكنه قرار اتحاد الكرة، حتى لو كانت رغبة الأندية غير ذلك. لكن بيراميدز فقط هو من طلب بشكل مباشر.

التساؤل الثاني.. هل تاهت فكرة الترشح لاستضافة نهائي دوري الأبطال خلال فترة التسليم والتسلم بين المجلسين السابق المعين والحالي المنتخب؟

اجتماع المجلس التنفيذي لـ كاف.. 7 يناير 2022

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعا هاما يوم 7 يناير الماضي في الكاميرون، وكان ذلك على هامش تجمع المنتخبات الإفريقية ومنهم مصر لخوض كأس أمم إفريقيا.

وعقب هذا الاجتماع، نوه مسؤولو كاف لمسؤولي الاتحادات المحلية عن فتح باب الترشح للراغبين في استضافة نهائيي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

أمم إفريقيا.. 9 يناير 2022 حتى 6 فبراير 2022

بدأت كأس أمم إفريقيا يوم 9 يناير 2022 في الكاميرون بمشاركة مصر، وكانت بمثابة الحدث الأول والأبرز في ولاية مجلس اتحاد الكرة الجديد.

واستمرت البطولة حتى يوم 6 فبراير 2022 بتواجد مصر حتى يوم المباراة النهائية، وخلال تلك الفترة، تواجد أعضاء مجلس اتحاد الكرة في الكاميرون بشكل مستمر.

لكن، هل تواجد مجلس اتحاد الكرة في الكاميرون شتت تفكيرهم عن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

28 فبراير 2022.. نهاية الفترة المحددة لطلب ترشح النهائيات

كشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "مع نهاية المهلة المحددة لاستقبال طلبات الترشح بنهاية شهر فبراير. كان قد تقدم لنهائي دوري أبطال إفريقيا دول المغرب، وجنوب إفريقيا، والسنغال. ولاستضافة نهائي الكونفدرالية، مصر، ونيجيريا".

فرصة جديدة.. أبريل 2022

الاتحاد الإفريقي منح فرصة جديدة للدول الراغبة في استضافة نهائيي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

المصدر ذاته قال لـFilGoal.com: "في بداية شهر أبريل تواصلنا بشكل مباشر مع كل الاتحادات، ومنهم الاتحاد المصري لمعرفة الموقف الأخير من استضافة نهائي الكونفدرالية وإذا كان هناك رغبة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "لم نحصل حينها على رد جديد من الاتحاد المصري، بل أن مسئولي الاتحاد بعد ذلك بأيام قليلة، نفوا التقدم من الأساس لاستضافة أي نهائي بالرغم من التقدم لاستضافة نهائي الكونفدرالية في وقت سابق، وهو ما أثار تعجب إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي والتي كانت قد بدأت بالفعل تجهيز الملفات المرشحة للمباريات النهائية قبل تقديمها للمكتب التنفيذي".

يقصد هنا تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتاريخ 26 أبريل 2022 بعدم تقدم مصر بطلب لاستضافة أي نهائي، سواء دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية.

طالع هنا – خبر سابق على FilGoal.com عن تعجب كاف من تصريحات المسؤولين المصريين.

🗣️مصدر من المكتب التنفيذي لـ "كاف" لـ @FilGoal 💬تصريحات جمال علام رئيس الاتحاد المصري بعدم تقدم مصر بطلب لاستضافة المباراة النهائية جعل هناك شكوك حول إمكانية موافقة على مصر على استضافة النهائي pic.twitter.com/QMYm75q4Bs — FilGoal (@FilGoal) April 28, 2022

وبالنظر للتواريخ السابقة بفتح باب الترشح لاستضافة النهائي يوم 19 يناير، وغلقه يوم 28 فبراير، فإن القرار يخص المجلس الحالي بشكل كامل، ولا علاقة للمجلس السابق بالأمر.

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المصدر المسؤول أكمل حديثه لـFilGoal.com: "خلال كأس أمم إفريقيا وفي حضور ممثلي الاتحاد المصري بالكاميرون، اتخذنا قرار فتح الترشح لاستضافة النهائيات، وكان المسؤولين المصريين على علم بقرار المكتب التنفيذي ومسئولي إدارة المسابقات أبلغوا أيضا الاتحادات أثناء تواجدهم في الكاميرون فيما يخص فتح الترشح لجميع الاستحقاقات التي تخص كاف بجانب إرسال الخطابات الرسمية بالفعل".

التساؤل الثالث.. هل أراد اتحاد الكرة عدم الظهور متحيزا؟

أرجع البعض قرار اتحاد الكرة المصري بعدم الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لرغبتهم في عدم الظهور كمتحيزين إلى الأهلي على حساب الزمالك بعدما أكمل الأحمر مشواره في البطولة وودع الأبيض من دور المجموعات.

التواريخ تقول عكس ذلك. دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بدأ يوم 11 فبراير وانتهى يوم 2 أبريل. الزمالك تأكد خروجه من البطولة في الجولة الرابعة يوم 11 مارس، وبالنظر لأن فتح باب الترشح كان بتاريخ 19 يناير وغلقه كان في 28 فبراير، فإن اتحاد الكرة إذا كان قد تقدم بطلب لاستضافة المباراة، فكانت تلك الخطوة ستصب في مصلحة أي فريق مصري يبلغ النهائي، سواء كان الأهلي أو الزمالك.

الإعلان الرسمي.. الدار البيضاء – 9 مايو 2022

في 9 مايو الجاري، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد النهائي لـ المغرب على ملعب محمد الخامس رسميا. قرار أٌعلن بعد مباراتي الذهاب لنصف نهائي البطولة، وفيهما تفوق الأهلي برباعية على وفاق سطيف، والوداد على بترو دي لواندا 3-1 في أنجولا. ما يعني اقتراب الأهلي والوداد جدا من النهائي.

وكشف كاف عن سبب الإسناد لـ المغرب معللا في بيانه "كاف تلقى عرضين من الاتحاد السنغالي، والجامعة الملكية المغربية لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. الاتحاد السنغالي سحب ملفه، وبالتالي يسر كاف أن يعلن أن المغرب سيستضيف المباراة يوم 30 مايو 2022".

وأنهى كاف بيانه بجملة مبهمة تقول "هناك حاليا مناقشات للعودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب بدلا من المباراة الواحدة".

لوكسو سبتمبر، مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي كشف لقناة الحياة سبب اختيار المغرب بشكل صريح قائلا "في البداية يجب أن نفهم، العملية تتم من خلال كاف وأننا لم نختر ويجب توجيه السؤال إلى السنغال لماذا تم سحب ملف استضافة النهائي".

وأتم "انسحبت السنغال وبذلك لم يتبق سوى المغرب، ولذلك الأمر كان بسيطا جدا لاختيار الدولة المستضيفة للنهائي".

رد الأهلي واتحاد الكرة المصري

إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة قال لـ FilGoal.com عقب بيان كاف مباشرة بأن "اتحاد الكرة خاطب كاف بشكل رسمي برفض قرار تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، لأن في ذلك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في ظل اقتراب الوداد من الوصول للنهائي. خاطبناهم مرتين بشأن نفس الأمر من قبل".

الأهلي لم يكتف بذلك، فأعلن إرساله خطابا إلى اتحاد الكرة، يطالبه فيه بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومطالبة كاف بإقامة المباراة في ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليًا في إياب الدور قبل النهائي للبطولة".

إعلان جديد من قبل الأهلي أمس الأربعاء، كشف فيه تقديم طلب إلى اتحاد الكرة المصري لتقديم طلب إلى كاف لاستضافة النهائي في مصر.

هنا اتجه FilGoal.com إلى كاف مجددا وسأله عن احتمالية النظر لطلب الأهلي إذا تقدم به اتحاد الكرة، فقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "المكتب التنفيذي اعتمد استضافة المغرب ونيجيريا لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، وأخطرنا اليوم الاتحاد المغربي والنيجيري في خطابات رسمية بإسناد الاستضافة لهما، وفي الساعات المقبلة ستبدأ إدارة المسابقات بالتواصل معهما لوضع الخطة التنظيمية لكل نهائي".

وأكمل "باب الترشح أغلق من قبل فبراير الماضي، لذلك حتى نعيد فتح الترشح مجددا لا بد أن نسحب أولا الاستضافة من المغرب أو أن يعتذر الاتحاد المغربي عن الاستضافة، وهو أمر غير متوقع خاصة أن المكتب التنفيذي قد حسم بالفعل المناقشات بين أعضاءه بعد إعلان استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

المصدر استدرك "كل الأمور واردة والأحداث تتغير، لكن في الوقت الحالي هناك صعوبة في تغيير النهائي من المغرب أو فتح تصويت جديد، خاصة أن المكتب التنفيذي اعتمد القرار بالفعل".

ماذا يحدث عالميا؟

في أوروبا يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محدد مسبقا منذ نسختها الأولى موسم 1955/1956.

وفي أمريكا الجنوبية، بدأوا إقامة نهائي كوبا ليبيرتادوريس من مباراة واحدة على ملعب محدد مسبقا منذ عام 2019.

ما الفارق بين إفريقيا وباقي القارات؟ في أوروبا، كثيرا ما كان النهائي على أرض أحد طرفي المباراة النهائية، بل وبدأ الأمر منذ النسخة الأولى سنة 1956 حين تغلب ريال مدريد على ريمس الفرنسي 4-3 في ملعب بارك دو فرانس.

لكن الفارق بسيط. بمقدورك الآن بقليل من البحث أن تعلم إن نهائي دوري أبطال أوروبا في العام المقبل سيكون في إسطنبول في تركيا، وعام 2024 سيكون على ويمبلي في لندن عاصمة إنجلترا، وعام 2025 سيكون على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ في ألمانيا.

في أمريكا الجنوبية أيضا بمقدوركم معرفة إن نهائي النسخة الحالية سيكون على ملعب "مونومنتال إيسيدرو روميرو" في كولومبيا، ونحن لم نبدأ مرحلة الإقصائيات بعد دور المجموعات حتى الآن.

من الآن نعلم ملاعب نهائيات البطولات، بالتالي إذا تأهل فريق من هذا البلد إلى النهائي، فلن يحق للطرف الآخر الاعتراض، عكس الاتحاد الإفريقي الذي تأخر في الإعلان عن الملعب حتى حسم الطرفين المتأهلين إلى النهائي مقعديهما بنسبة تفوق 90%.

التساؤل الأخير.. هل يتغير ملعب النهائي؟

تقول لائحة دوري أبطال إفريقيا التالي بخصوص نهائي البطولة: "يلعب النهائي من مباراة واحدة في دولة يختارها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. المباراة تلعب على شوطين، ومدة الشوط 45 دقيقة. مع اللجوء إلى شوطين إضافيين في حالة التعادل، مدة كل شوط 15 دقيقة. وإذا استمر التعادل، يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز فيما بينهما حسب قواعد كرة القدم".

لم تتطرق اللائحة إلى موعد الإعلان عن ملعب نهائي البطولة إذا. بالتالي فإن كاف لم يخالف لوائحه بإسناد المباراة للمغرب بعد انتهاء ذهاب مباراتي نصف النهائي، حتى وإن كان توقيت الإعلان يثير الشبهات.

في أوروبا وخلال موسم 2019/2020 وقت تفشي فيروس كورونا في العالم، كان يفترض أن يقام النهائي على ملعب أتاتورك في تركيا.

وقتها اعتذرت تركيا عن عدم استضافة المباراة بسبب الوباء وكنا قد أنهينا دور المجموعات وجزء من مباريات دور الـ16 بالفعل، فماذا فعل ويفا؟ اختار تنظيم باقي مباريات البطولة بنظام اللقاء الواحد بدلا من الذهاب والإياب، لكن في ملعبي "دا لوش" و"جوزيه ألفالاد" بـ لشبونة عاصمة البرتغال، والتي لم تكن تملك فرقا وقتها مستمرة في البطولة.

هكذا عالجت أوروبا الأزمة، وهكذا صدرت إفريقيا المشكلة لنفسها، فهل هي المرة الأولى؟

نهائي دوري أبطال إفريقيا يقام من مباراة واحدة منذ النسخة قبل الماضية. وقتها كانت فرق الأهلي، والزمالك من مصر، والرجاء، والوداد من المغرب في نصف النهائي.

كيف تصرف كاف؟ قرر خوض النهائي في الدار البيضاء إذا تأهل الوداد والرجاء معا، وإقامته في القاهرة إذا تأهل الأهلي والزمالك معا، وهو ما حدث. وماذا إن تأهل فريق من كل بلد؟ بعد القرعة اختاروا مصر لاستضافة المباراة. أي كان يمكن للأهلي أو الزمالك وقتها أن يلاقي فريقا مغربيا في مصر إذا تحققت تلك الفرضية.

كاف يناقش حاليا مقترح عودة نظام مباراتي الذهاب والإياب في نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. ربما يكون هذا الحل الأسهل، لكن ربما أيضا بأن كاف لم يعط فكرة المباراة الواحدة حقها في التنفيذ من الأساس.

أغلب دول إفريقيا حاليا تملك ملعبا على الأقل قادر على استضافة أي مباراة نهائية. بالفعل، التنقلات في إفريقيا صعبة وربما يشكل هذا العامل عائقا أمام الحضور الجماهيري، لكن الفكرة لم تختبر من الأساس بسبب إقامة النهائيين السابقين أمام مدرجات خاوية بسبب تداعيات كورونا.

وإذا كان التفكير في العودة إلى النظام القديم مصدره تفادي مثل تلك الأزمات، فبالتأكيد الأولى هو سرعة مراعاة إعلان ملعب النهائي منذ بداية البطولة أو بعد دور المجموعات على أقصى تقدير، وحينها لن يعترض أي فريق على النهائي مهما كان طرفي المباراة.