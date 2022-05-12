مران الأهلي – إصابة ميكيسوني والسولية يبدأ الجري حول الملعب

الخميس، 12 مايو 2022 - 22:33

كتب : حسام نور الدين

لويس ميكيسوني

تعرض لويس ميكيسوني لاعب الأهلي للإصابة أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بمران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على استاد مصطفى تشاكر بالبليدة، استعدادا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء بعد غد السبت على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويخضع ميكيسوني لفحوصات طبية في أحد المستشفيات بالجزائر، للتعرف على التشخيص النهائي لإصابته.

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بينما بدأ عمرو السولية تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، وواصل السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

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ويخضع السولية لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، وتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

وكان الأهلي قد قرر تغيير ملعب التدريب وفقا لرؤية الجهاز الفني، بسبب الإضاءة بعد خوض المران الأول أمس على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الإداري بالنادي على معاينة ملعب مصطفى تشاكر اليوم، قبل توجه الفريق لخوض التدريب.

وجاءت نتيجة المسحة التي خضع لها أعضاء البعثة للكشف عن فيروس كورونا سلبية بالكامل.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا برباعية دون مقابل على وفاق سطيف يوم السبت الماضي.

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