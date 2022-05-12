تصفيات أمم إفريقيا 2023 - إثيوبيا تحدد ملعب مواجهة مصر

الخميس، 12 مايو 2022 - 22:49

كتب : محمد عبد العظيم

مران مصر - منتخب مصر

أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم مواجهة مصر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 على ملعب بينجو في مالاوي.

وأوضح الاتحاد الإثيوبي أن خوض المباراة في مالاوي جاء بعد الاتفاق مع الاتحادين والذي أعقبه خطاب من الاتحاد المالاوي يوافق فيه على طلب الاتحاد الإثيوبي.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الرابعة لتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

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وكشف الاتحاد المصري عن إقامة المباراتين يومي 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر.

وجاء ذلك القرار بناء على طلب الاتحاد المصري لتعديل موعد المباراتين.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة للتصفيات، مع كل من غينيا ومالاوي وإثيوبيا، وتفتتح مبارياتها بمواجهة غينيا يوم 2 يونيو حتى الآن.

وكان كاف قد منح إثيوبيا مهلة حتى يوم 12 مايو لتحديد ملعب خارج إثيوبيا، وفي حال عدم وجود ملعب، ستقام مباراة إثيوبيا ومصر في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 والمقررة يوم 6 يونيو في القاهرة، وستعتبر مباراة الجانب الإثيوبي، ولن يتم التبديل بين المباراتين.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في يونيو المقبل.

وتعتبر مواجهتا غينيا وإثيوبيا أول مباريات الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال.

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