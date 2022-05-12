المصري يعلن احتمالية غياب أحمد مسعود بسبب الحادثة لستة أشهر

الخميس، 12 مايو 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

أحمد مسعود حارس المصري

أعلن المصري احتمالية وصول فترة غياب حارس مرماه أحمد مسعود إلى ستة أشهر بعد حادث السير الذي تعرض له خلال سيره في بلدته بني سويف.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

ونشر المصري بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس ذكر فيه أن مسعود تعرض للإصابة بكسفر متفتت في الرسغ الأيسر والعظمة الزورقية.

هذا بالإضافة لتهتك في الأنسجة وقطع في أوتار اليد اليسرى مع خلع بالكوع الأيسر.

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وأجرى مسعود وفقا للبيان ثلاث عمليات جراحية تم خلالها تثبيت الكسر بمثبت خارجي مع توصيل للأوتار بالإضافة إلى رد الخلع الذي حدث بالكوع الأيسر وكذلك التنظيف العميق للجرح منعًا لحدوث أية مضاعفات.

وأشار مجدي الألفي طبيب المصري أن مسعود قد يخضع لعملية جراحية أخرى وذلك في ضوء الفحوصات الجديدة التي ستجرى له.

وعن فترة الغياب أوضح طبيب المصري أن مسعود سيخضع لفترة نقاهة طويلة يبدأ بعدها في العلاج الطبيعي وأن كل ذلك قد يحتاج لفترة تصل لستة أشهر كاملة.

وكان مسعود تعرض لحادث سير في بني سويف أثناء سيره على قدمه بعدما صدمته سيارة.

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