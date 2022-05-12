مدافع بلا ذخيرة.. توتنام يسقط أرسنال بثلاثية ويشغل صراع الأبطال

الخميس، 12 مايو 2022 - 22:39

كتب : دعاء نائل

توتنام - أرسنال - الدوري الإنجليزي

أشعل توتنام سباق دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

افتتح هاري كين أهداف المباراة لتوتنام من ركلة جزاء عند الدقيقة 22.

وسجل كين الهدف الثاني لتوتنام عند الدقيقة 37.

أخبار متعلقة
احذر يا صلاح سون اقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا مدرب نيس يرد على هتافات السخرية من سالا: إذا كان هذا مجتمعنا فهو حقا مقزز

ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في أرسنال وفي تاريخ دربي شمال لندن برصيد 13 هدفا.

وأحرز سون هيونج مين الهدف الثالث عند الدقيقة 47.

وشهدت المباراة حالة طرد على روب هولدينج مدافع أرسنال عند الدقيقة 33.

وبهذه النتيجة، احتل توتنام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 بفارق نقطة واحدة عن أرسنال في المركز الرابع.

ولم يفز توتنهام بثلاث مباريات متتالية على أرضه ضد أرسنال منذ عام 1961.

وبتبقى لأرسنال مواجهتين ضد نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

فيما يتبقى لتوتنام مباراتين ضد بيرنلي ونوريتش سيتي.

ويغيب أرسنال عن دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي منذ آخر مشاركة له في موسم 2016-2017.

فيما غاب توتنام الموسم الجاري فقط عن دوري الأبطال.

التشكيل

بدأ محمد النني أساسيا فيما عاد بوكايو ساكا في تشكيل أرسنال.

Image

وقاد هاري كين وسون هيونج مين هجوم توتنام.

Image

ملخص المباراة

أحرز كين الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء أسكنها على يسار حارس مرمى أرسنال بعد سقوط سون نتيجة تدخل من سيدريك سواريز.

وتلقى روب هولدينج البطاقة الحمراء إثر ضربة بالمرفق لسون ليتدخل الحكم ويشهر البطاقة الصفراء الثانية.

وضاعف كين النتيجة بعد تمريرة من رودريجو بينتانكور الذي سدد كرة مرت باتجاهه ليسجل الكرة في الشباك.

وسدد إيمرسون رويال كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لكن تذهب بعيدا عن القائم الأيمن.

ورد عيله إيدي نكيتيات بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى توتنام وتحولت إلى ركلة ركنية.

وسجل سون الهدف لثالث بعد هجمة مرتدة أنهاها بنجاح على يمين حارس أرسنال.

وهدد ساكا مرمى توتنام بتسديدة في الزاوية اليمنى لكن شتتها أحد مدافعي توتنام بنجاح.

وأهدر سون فرصة هدف محقق بعد كرة عرضية من إيمرسون لتعتلي العارضة.

وصوب هاري كين من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى أرسنال بنجاح.

وسدد أوديجارد من خارج منطقة الجزاء كرة قوية لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

الدوري الإنجليزي أرسنال توتنام
نرشح لكم
احذر يا صلاح سون اقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 انتهت الدوري الإنجليزي – توتنام (3) - (0) أرسنال.. لندن بيضاء تشكيل دربي لندن – النني أساسي مع أرسنال.. وكين وسون يقودان توتنام لأول مرة في التاريخ.. حكمة تقود نهائي كأس العرش المغربي شكوك حول لحاق نجم تشيلسي بنهائي الكأس ضد ليفربول جوارديولا: فارق الأهداف مع ليفربول لا يهم.. سأعالج الأزمة الدفاعية وأفوز على وست هام دي بروين: السباق مع ليفربول مجنون.. ومباراة وست هام ستكون صعبة للغاية جوارديولا: أداء دي بروين تجاوز مرحلة الكمال
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يفوز على الاتحاد 63-60 ويتقدم في نتيجة نهائي دوري السوبر 2 دقيقة | رياضات أخرى
تصفيات أمم إفريقيا 2023 - إثيوبيا تحدد ملعب مواجهة مصر 11 دقيقة | منتخب مصر
مدافع بلا ذخيرة.. توتنام يسقط أرسنال بثلاثية ويشغل صراع الأبطال 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري يعلن احتمالية غياب أحمد مسعود بسبب الحادثة لستة أشهر 22 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – إصابة ميكيسوني والسولية يبدأ الجري حول الملعب 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للفوز في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا 41 دقيقة | رياضات أخرى
احذر يا صلاح سون اقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 54 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم