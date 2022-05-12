مدافع بلا ذخيرة.. توتنام يسقط أرسنال بثلاثية ويشغل صراع الأبطال

أشعل توتنام سباق دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

افتتح هاري كين أهداف المباراة لتوتنام من ركلة جزاء عند الدقيقة 22.

وسجل كين الهدف الثاني لتوتنام عند الدقيقة 37.

ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في أرسنال وفي تاريخ دربي شمال لندن برصيد 13 هدفا.

وأحرز سون هيونج مين الهدف الثالث عند الدقيقة 47.

وشهدت المباراة حالة طرد على روب هولدينج مدافع أرسنال عند الدقيقة 33.

وبهذه النتيجة، احتل توتنام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 بفارق نقطة واحدة عن أرسنال في المركز الرابع.

ولم يفز توتنهام بثلاث مباريات متتالية على أرضه ضد أرسنال منذ عام 1961.

وبتبقى لأرسنال مواجهتين ضد نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

فيما يتبقى لتوتنام مباراتين ضد بيرنلي ونوريتش سيتي.

ويغيب أرسنال عن دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي منذ آخر مشاركة له في موسم 2016-2017.

فيما غاب توتنام الموسم الجاري فقط عن دوري الأبطال.

التشكيل

بدأ محمد النني أساسيا فيما عاد بوكايو ساكا في تشكيل أرسنال.

وقاد هاري كين وسون هيونج مين هجوم توتنام.

ملخص المباراة

أحرز كين الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء أسكنها على يسار حارس مرمى أرسنال بعد سقوط سون نتيجة تدخل من سيدريك سواريز.

وتلقى روب هولدينج البطاقة الحمراء إثر ضربة بالمرفق لسون ليتدخل الحكم ويشهر البطاقة الصفراء الثانية.

وضاعف كين النتيجة بعد تمريرة من رودريجو بينتانكور الذي سدد كرة مرت باتجاهه ليسجل الكرة في الشباك.

وسدد إيمرسون رويال كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لكن تذهب بعيدا عن القائم الأيمن.

ورد عيله إيدي نكيتيات بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى توتنام وتحولت إلى ركلة ركنية.

وسجل سون الهدف لثالث بعد هجمة مرتدة أنهاها بنجاح على يمين حارس أرسنال.

وهدد ساكا مرمى توتنام بتسديدة في الزاوية اليمنى لكن شتتها أحد مدافعي توتنام بنجاح.

وأهدر سون فرصة هدف محقق بعد كرة عرضية من إيمرسون لتعتلي العارضة.

وصوب هاري كين من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى أرسنال بنجاح.

وسدد أوديجارد من خارج منطقة الجزاء كرة قوية لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.