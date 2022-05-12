الدرجة الثالثة - نادي العبور يوضح لـ في الجول حقيقة مشاركة لاعب بشهادة ميلاد شقيقته

أثيرت مؤخرا شكوى نادي اتحاد الشرطة ضد مشاركة رضا محمد حسن لاعب العبور ومنتخب مصر للشباب بشهادة مزورة تخص شقيقته.

العبور تأهل إلى دوري الدرجة الثانية بالفعل قبل 4 جولات على نهاية الموسم ويليه اتحاد الشرطة.

FilGoal.com توجه إلى نادي العبور لمعرفة موقف النادي ومسؤوليته حول مشاركة اللاعب.

وصرّح علاء سيد عضو مجلس إدارة نادي العبور ورئيس لجنة الكرة لـ FilGoal.com: "سعداء لتحقيق الصعود بعد أربعة مواسم في القسم الثالث، أربع مواسم من الاجتهاد حققنا خلالها الصعود لدور 32 لكأس مصر وخسرنا من سموحة واقتربنا من الصعود للدرجة الثانية حتى الجولة الأخيرة في الموسم الماضي وصعد بنها".

وأضاف "في الموسم الحالي صعدنا قبل 4 جولات من النهاية، أثيرت مشكلة اللاعب رضا حسن وهو لاعب مُقيد في الفريق وساهم في الصعود للدرجة الثانية".

وأكمل "اللاعب حاليا مقيد الحرية بسبب مشكلة تخص أوراقه الرسمية".

وأردف "قبل التعاقد مع اللاعب قمنا بالاستعلام عنه وظهر لنا من الاستعلام، أنه تم الاستغناء عنه من نادي إنبي ووصل لنا خطاب من اتحاد الكرة يفيد بأن اللاعب مواليد 2001 وشارك مع منتخب مصر للناشئين مواليد 2000".

وكشف "إذن ليس هناك شبهة بالنسبة لنا في قيده الموسم الماضي، وعلمنا منذ فترة قصيرة بأن اللاعب تسبب في أزمة بين الأهلي وإنبي منذ 5 سنوات وعلى إثرها خسر إنبي مبارياته في القطاع بسبب قيد اللاعب".

وأوضح "الفريق الأول لا يحتاج سن اللاعب بمعنى لو لعب بسن صغير أو سن كبير جدا فليس هناك أزمة إذن أين المشكلة واللاعب لم يشارك في مباريات قطاع الناشئين".

وواصل "إذا أثبتت التحقيقات وجود خطأ سيكون العقاب لوالده الذي تسبب في ذلك، وليس النادي فنحن اتخذنا الطرق القانونية لحماية لاعبي فريقنا وهي الاستعلام عنهم قبل التعاقد الرسمي معهم فنحن نادي يخطط لكي ينجح لأن طموحاتنا كبيرة".

وتابع "أين اتحاد الكرة وهو المسؤول عن ارسال خطاب لنا يفيد بصحة موقف اللاعب، أين المنتخبات الوطنية واللاعب عندما كان لاعبا في منتخب الناشئين وأيضا أوراقه الرسمية من كل الجهات".

وأتم "إذا تقدم نادي من المنافسين في المجموعة وهم اتحاد الشرطة والشمس وبطا فسيكون ردنا عبر الطرق القانونية لامتلاك كل الأدلة التي تمنح حقنا الرسمي في الصعود لأول مرة لدوري الدرجة الثانية".