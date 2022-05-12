شقيقه لـ في الجول: أحمد مسعود أجرى 3 عمليات في يده اليسرى.. وحالته تتحسن

كشف عاصم مسعود شقيق أحمد مسعود حارس مرمى المصري عن تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق البورسعيدي.

أحمد مسعود النادي : المصري المصري

وتحدث شقيق أحمد مسعود لـFilGoal.com قائلا: "أحمد مسعود أجرى العملية الثالثة صباح اليوم، والثلاث عمليات كانت في يده اليسرى".

وواصل "حالته تتحسن تدريجيا ولكنه لم يخرج من المستشفى حتى الآن، إصابته في اليد اليسرى فقط".

يذكر أن أحمد مسعود لم يتواجد في قائمة المصري لمباراة غزل المحلة التي أقيمت يوم الخميس في ملعب برج العرب في ظل استبعاده منها بعد حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وشارك أحمد مسعود في الموسم الجاري مع المصري في 25 مباراة في كل البطولات.

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