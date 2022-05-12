مدرب الوداد: لن أتحدث عن أزمة ملعب نهائي أبطال إفريقيا لهذا السبب

رفض وليد الركراكي المدير الفني للوداد الحديث عن أزمة نهائي ملعب دوري أبطال إفريقيا المثارة حاليا بين الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في ظل إقامته بمركب محمد الخامس.

وتحدث الركراكي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "لن نتدخل في قضية الملعب الآن لأننا لم نتأهل للنهائي بعد".

وكان الوداد فاز في أنجولا على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب نصف النهائي ويستضيف منافسه غدا الجمعة.

وواصل مدرب الوداد "نحترم بترو أتليتكو وإن تحدثنا الآن عن ملعب النهائي فهذا سيعد تقليلا لهم".

وأكمل "هناك بعض الأندية لا تحترم خصومها بالحديث عن النهائي الذي لم نصل له بعد، فكل الفرق مازالت تنافس على حظوظها في التأهل".

وأتم الركراكي حديثه قائلا: "الأندية الكبيرة تحترم منافسيها وبما أننا لم نحسم الأهل بعد فلن أتحدث عن أي شيء بعيدا عن المباراة".

وكان الأهلي أعلن تقدمه بشكوى ضد كاف لدى المحكمة الرياضية احتجاجا على إسناد النهائي إلى المغرب للعام الثاني على التوالي وخاصة في احتمالية تأهل الوداد ما يعني خوض المباراة على ملعبه.

وكان الأهلي فاز على وفاق سطيف ذهابا في مصر برباعية دون رد ويحل ضيفا على الفريق الجزائري السبت المقبل.