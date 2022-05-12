مدرب الوداد: لن أتحدث عن أزمة ملعب نهائي أبطال إفريقيا لهذا السبب

الخميس، 12 مايو 2022 - 19:07

كتب : FilGoal

وليد الركراكي المدير الفني لـ الوداد قبل لقاء الزمالك

رفض وليد الركراكي المدير الفني للوداد الحديث عن أزمة نهائي ملعب دوري أبطال إفريقيا المثارة حاليا بين الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في ظل إقامته بمركب محمد الخامس.

وتحدث الركراكي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "لن نتدخل في قضية الملعب الآن لأننا لم نتأهل للنهائي بعد".

وكان الوداد فاز في أنجولا على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب نصف النهائي ويستضيف منافسه غدا الجمعة.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يتقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا رئيس وفاق سطيف: لن أقول سنصنع ريمونتادا ضد الأهلي لهذا السبب.. نريد حفظ ماء الوجه شقيقه لـ في الجول: أحمد مسعود أجرى 3 عمليات في يده اليسرى.. وحالته تتحسن

وواصل مدرب الوداد "نحترم بترو أتليتكو وإن تحدثنا الآن عن ملعب النهائي فهذا سيعد تقليلا لهم".

وأكمل "هناك بعض الأندية لا تحترم خصومها بالحديث عن النهائي الذي لم نصل له بعد، فكل الفرق مازالت تنافس على حظوظها في التأهل".

وأتم الركراكي حديثه قائلا: "الأندية الكبيرة تحترم منافسيها وبما أننا لم نحسم الأهل بعد فلن أتحدث عن أي شيء بعيدا عن المباراة".

وكان الأهلي أعلن تقدمه بشكوى ضد كاف لدى المحكمة الرياضية احتجاجا على إسناد النهائي إلى المغرب للعام الثاني على التوالي وخاصة في احتمالية تأهل الوداد ما يعني خوض المباراة على ملعبه.

وكان الأهلي فاز على وفاق سطيف ذهابا في مصر برباعية دون رد ويحل ضيفا على الفريق الجزائري السبت المقبل.

الوداد الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
رئيس وفاق سطيف: لن أقول سنصنع ريمونتادا ضد الأهلي لهذا السبب.. نريد حفظ ماء الوجه اتحاد الكرة يتقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا تحقيق في الجول - تواريخ ومستندات وتساؤلات.. من أخطأ بأزمة ملعب نهائي الأبطال وما المصير الأقرب قبل مواجهة وفاق سطيف.. زيارة بعثة الأهلي للاتحاد الجزائري الأهلي يستقر على تغيير ملعب التدريب.. وجلسة بين العامري فاروق وعبد الحفيظ مدير الإعلام بـ كاف يشرح كيفية اختيار المغرب لاستضافة نهائي الأبطال.. وموقف احتجاج الأهلي مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. وتقسيمة قوية استعدادا لوفاق سطيف حارس مولودية الجزائر يزور الأهلي ويتبادل القمصان مع ديانج
أخر الأخبار
برشلونة يعلن حاجة إريك جارسيا لتدخل جراحي 14 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كرة سلة – الأهلي ضد الاتحاد في نهائي الدوري 22 دقيقة | رياضات أخرى
بيكيه: جوارديولا مختلفا.. وبكيت لرحيل ميسي 29 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام ليفانتي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل دربي لندن – النني أساسي مع أرسنال.. وكين وسون يقودان توتنام 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير ألماني: ليفاندوفسكي لا يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونيخ 42 دقيقة | الدوري الألماني
مدرب الوداد: لن أتحدث عن أزمة ملعب نهائي أبطال إفريقيا لهذا السبب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثالثة - نادي العبور يوضح لـ في الجول حقيقة مشاركة لاعب بشهادة ميلاد شقيقته ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم