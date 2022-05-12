لأول مرة في التاريخ.. حكمة تقود نهائي كأس العرش المغربي

الخميس، 12 مايو 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

بشري كربوكي - نهائي كأس العرش

عينت اللجنة المركزية للتحكيم بشرى كربوبي، لإدارة مباراة نهائي كأس العرش بين الجيش الملكي والمغرب التطواني.

ويتتواجه الفريقان في الـ14 مايو الجاري على ملعب أغادير الكبير.

وتدير كربوكي نهائي المسابقة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس العرش، بمساعدة مواطنتها فتيحة الجرموني ومصطفى أكركاد بينما تم تعيين الداكي الرداد حكما رابعا، ورضوان جيد حكما لغرفة الفيديو "الـVAR"، بمساعدة ياسين بوسليم وعبد الصمد أبرتون.

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وحصلت بشرى كربوبي وهي مفتشة شرطة على الشارة الدولية من "فيفا" سنة 2016، وسبق أن اختيرت ضمن حكام نهائيات كأس إفريقيا للسيدات سنة 2018 في غانا.

وقادت مباراتين في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بين زامبيا وغينيا الإستوائية، وانتهت بفوز الأول بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وكانت أيضا حكما رابعا في مباراة الكاميرون أمام غانا.

وكانت كربوكي ضمن طاقم حكام المباراة النهائية لـأمم إفريقيا بين السنغال ومصر.

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