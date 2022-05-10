الأهلي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية بسبب مكان إقامة نهائي إفريقيا

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 21:27

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي تقدمه بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة في أزمة إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس في المغرب.

وأوضح الأهلي أن تلك الخطوة منه تأتي لرفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة النهائي في ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتنافس في نصف نهائي البطولة فضلا عن أمور أخرى تخلق بالميثاق الأولمبي ولوائح الاتحاد الدولي "فيفا".

وأشار الأهلي إلى أنه سيطعن على قرار كاف ويطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الأزمة قبل الموعد المحدد للقاء خاصة وأن كاف بعد إعلانه إسناد المباراة لمركب محمد الخامس ذكر إمكانية إقامة النهائي بالنظام القديم ذهابا وإيابا.

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وأكد الأهلي أنه يأمل في عدم تعطيل العدالة وينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية خاصة أن ذلك الملعب سيستضيف النهائي لثاني عام على التوالي وأن كاف استند في ذلك إلى عدم وجود سوى عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون الإعلان عن سبب حدوث ذلك.

وجاء بيان الأهلي كاملا كالتالي:

قرر النادي الأهلي الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبًا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أقريقيا ردًا على رفض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة فضلًا عن أمور أخرى تخل بالميثاق الاوليمبي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الإفريقي ذاته. وسيقوم الأهلي "الذي سبق وأن طالب "كاف" بإقامة المباراة في ملعب محايد" بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وسوف يطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة.. خاصًة وأن "كاف" في القرار الصادر عنه والمدون على حساباته الرسمية منذ أمس أعلن عن إسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه، وفي نهاية القرار ذاته أشار إلى أنه يدرس حاليًا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابًا وإيابًا.. والنادي الأهلي يأمل في حرص الاتحاد الإفريقي على عدم تعطيل العدالة وينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية حتى يتم الفصل في هذا الأمر وتحقيق العدالة الناجزة. جاء قرار الأهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره فضلا عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى.. كما أن "كاف" استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه.

وأعلن كاف إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ30 من شهر مايو الجاري في مركب محمد الخامس.

وكان الأهلي خاض إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء في الملعب ذاته وتعادل إيجابيا بهدف لمثله.

ويتواجد الأهلي حاليا في الجزائر استعدادا لملاقاة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي البطولة بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

فيما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف.

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