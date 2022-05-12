"الأمور تدعو إلى التفاؤل".. وكيل مؤمن زكريا يكشف تطورات رحلة اللاعب العلاجية

الخميس، 12 مايو 2022 - 11:08

كتب : FilGoal

زيارة مؤمن زكريا لتدريبات الأهلي في التتش

طمأن أحمد يحيى وكيل مؤمن زكريا متابعي اللاعب أن رحلة اللاعب العلاجية تسير بصورة جيدة وتدعو إلى التفاؤل.

وغادر مؤمن زكريا رفقة وكيله إلى لندن لإجراء مزيد من الفحوصات والمتابعة مع طبيبه الذي يتابع الحالة هناك.

وقال أحمد يحيى عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله الأمور جيدة في حالة مؤمن زكريا ونسير اتجاه جديد ونتابع أيضا مع محمد أبو العلا وأحمد أبو عبلة".

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وأضاف وكيل اللاعب "الطبيب الذي يتابع حالة مؤمن زكريا في لندن يسير في اتجاه مختلف عما حدث في أمريكا وألمانيا والأمور جيدة".

وكشف يحيى "مؤمن زكريا يشعر بالارتياح خلال الرحلة العلاجية الحالية، وحدث تواصل عن طريق (كونفرنس) بين الطبيب في لندن وأحمد أبو عبلة طبيب الأهلي".

وشدد "ما شاهدناه يجعلنا نرى أن الأمور تدعو للتفاؤل، هناك تحاليل دقيقة تم إجرائها ولكن نتيجتها تظهر بعد أربعة أسابيع تقريبا".

واختتم أحمد يحيى تصريحاته "عندما تظهر نتائج الفحوصات سننتظر رأي الطبيب في لندن هل سنستكمل العلاج في مصر أم نعود إلى لندن من جديد".

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