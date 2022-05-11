إيهاب جلال: لن أتغير.. وقوة الشخصية تكمن في اتخاذ القرار وليس الشكل العام

يرى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر أن قوة شخصية المدرب ليس من الضروري أن تظهر للجمهور في كل تصرفاته لإثبات ذلك.

وقال إيهاب جلال عبر إذاعة أون سبورت: "لن أتغير وشخصيتي لن تتغير، والشراسة وقوة الشخصية تكمن في اتخاذ القرار وليس في التعامل أو الشكل العام".

وأضاف "هناك الكثير من القرارات الهامة والحاسمة تكون في الغرف المغلقة وليس من الضروري أن يظهر كل شيء".

وعن المنتخب قال: "على المدى القريب لدينا مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا وسأضم اللاعبين الجاهزين أصحاب الخبرات الدولية".

وأتم تصريحاته "بعد ذلك سنضم عدد أكبر من اللاعبين ليعتادوا على طريقة لعب المنتخب ويكون لدينا قاعدة كبيرة من اللاعبين".

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