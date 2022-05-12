لـ يقترب من إنجاز صلاح.. رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
الخميس، 12 مايو 2022 - 12:21
كتب : FilGoal
حصد كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد جائزة لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي.
كريستيانو رونالدو
النادي : مانشستر يونايتد
وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز بها رونالدو بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.
Cristiano Ronaldo is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for the second time this season 💫#PLAwards | @Cristiano | @ManUtd pic.twitter.com/lkryrExtoD— Premier League (@premierleague) May 12, 2022
وفاز رونالدو بجائزة لاعب شهر أبريل أيضا في مانشستر يونايتد.
وسجل رونالدو خمسة أهداف في شهر إبريل بواقع ثلاثة أهداف أمام نورويتش وهدف أمام كلا من أرسنال وتشيلسي.
وعاد ابن الـ37 عاما لصفوف مانشستر يونايتد بعد أكثر من 12 عاما ليسجل 24 هدفا ويصنع ثلاثة آخرين في 39 مباراة.
صلاح هو اللاعب الوحيد الذي حصد الجائزة أكثر من مرتين في موسم واحد.
فقد فاز بها 3 مرات في موسم 2017-2018، في نوفمبر 2017 وفبراير ومارس 2018.
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