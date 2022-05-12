لـ يقترب من إنجاز صلاح.. رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الخميس، 12 مايو 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

حصد كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد جائزة لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز بها رونالدو بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

وفاز رونالدو بجائزة لاعب شهر أبريل أيضا في مانشستر يونايتد.

وسجل رونالدو خمسة أهداف في شهر إبريل بواقع ثلاثة أهداف أمام نورويتش وهدف أمام كلا من أرسنال وتشيلسي.

وعاد ابن الـ37 عاما لصفوف مانشستر يونايتد بعد أكثر من 12 عاما ليسجل 24 هدفا ويصنع ثلاثة آخرين في 39 مباراة.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي حصد الجائزة أكثر من مرتين في موسم واحد.

فقد فاز بها 3 مرات في موسم 2017-2018، في نوفمبر 2017 وفبراير ومارس 2018.

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