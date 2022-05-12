رئيس سموحة: لم نتلق عروض لضم عبد الكبير الوادي.. ومن المبكر الحديث عن رحيله

الخميس، 12 مايو 2022 - 12:08

كتب : هاني العوضي

عبد الكبير الوادي - سموحة - طلائع الجيش - الصور من حساب سموحة

الدوري المصري سموحة الزمالك عبد الكبير الوادي
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