الدرجة الثانية - هيثم شعبان يتولى قيادة بتروجت

أعلن نادي بتروجت تولي هيثم شعبان قيادة الفريق الفنية بداية من الموسم الجديد خلفا لربيع ياسين المدير الفني الحالي.

ويأتي ذلك بعدما فقد بتروجت بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز بعد صعود الداخلية بشكل رسمي.

وكان هيثم شعبان قد سبق له تحقيق الصعود إلى الدوري الممتاز مع فريق سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يستكمل ربيع ياسين مشواره مع بتروجت في الأربع جولات المتبقية من مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وتولى ربيع ياسين قيادة بتروجت في شهر مارس من الموسم الماضي وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

وحصد وقتها فريق بتروجت 27 نقطة لينهي الموسم في المركز السادس بـ 43 نقطة.

أما في الموسم الحالي فيحتل بتروجت المركز الثاني برصيد 48 نقطة ولكن فقد حظوظه في التأهل للدوري الممتاز.

ويستكمل بتروجت بطولة كأس مصر 2021 بعد وصول الفريق إلى نصف نهائي البطولة.

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