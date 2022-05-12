الدرجة الثانية - هيثم شعبان يتولى قيادة بتروجت

الخميس، 12 مايو 2022 - 10:52

كتب : رضا السنباطي

هيثم شعبان - بتروجت

أعلن نادي بتروجت تولي هيثم شعبان قيادة الفريق الفنية بداية من الموسم الجديد خلفا لربيع ياسين المدير الفني الحالي.

ويأتي ذلك بعدما فقد بتروجت بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز بعد صعود الداخلية بشكل رسمي.

وكان هيثم شعبان قد سبق له تحقيق الصعود إلى الدوري الممتاز مع فريق سيراميكا كليوباترا.

أخبار متعلقة
طائرة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجت الدرجة الثانية – الأرض لا تخدم أصحابها.. وانتصار سداسي لـ بتروجت حمد إبراهيم: مباراة بتروجت ستكون بداية عودة الإسماعيلي للانتصارات الإسماعيلي لـ في الجول: خرجنا بإيجابيات من مواجهة بتروجت.. ونحاول تحسين الأداء

ومن المقرر أن يستكمل ربيع ياسين مشواره مع بتروجت في الأربع جولات المتبقية من مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وتولى ربيع ياسين قيادة بتروجت في شهر مارس من الموسم الماضي وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

وحصد وقتها فريق بتروجت 27 نقطة لينهي الموسم في المركز السادس بـ 43 نقطة.

أما في الموسم الحالي فيحتل بتروجت المركز الثاني برصيد 48 نقطة ولكن فقد حظوظه في التأهل للدوري الممتاز.

ويستكمل بتروجت بطولة كأس مصر 2021 بعد وصول الفريق إلى نصف نهائي البطولة.

طالع أيضا

كاف يعاقب الوداد

الإعلان عن حكم نهائي أبطال أوروبا

رسالة من مدرب وفاق سطيف للاعبيه قبل لقاء الأهلي

ضربة لليفربول في أبطال أوروبا

الدرجة الثانية بتروجت هيثم شعبان ربيع ياسين
نرشح لكم
لاعبو الداخلية يتحدثون عن أصعب المواجهات في مشوار الصعود.. وتأثير سيد عيد الدرجة الثانية - الصعود السابع.. بيبو يقود أسوان إلى الممتاز من جديد الدرجة الثانية - الداخلية يعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة بعد غياب 3 مواسم الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 26 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 26 الدرجة الثانية - الحدود يهزم الأولمبي ويبتعد بالصدارة.. وتعادل الداخلية يؤجل الصعود من الممتاز الدرجة الثانية - تأهل 12 فريقا من الدرجة الثالثة.. بينهم 5 للمرة الأولى في تاريخهم الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية
أخر الأخبار
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - هيثم شعبان يتولى قيادة بتروجت 12 دقيقة | الدرجة الثانية
عبد الكبير الوادي يكشف حقيقة التوقيع لـ الزمالك ويتحدث عن مواجهة الأهلي والوداد المتوقعة 17 دقيقة | الدوري المصري
سيميوني: وصلنا إلى الهدف بالتأهل إلى دوري الأبطال.. وسعيد بعد لعب موسم غير منتظم 44 دقيقة | الدوري الإسباني
موعد مباريات الخميس 12 مايو 2022.. دربي لندن ونهائي دوري السلة المصري ساعة | أوروبا
وكيلهما: كهربا يعود للأهلي بعد نهاية إعارته.. وحقيقة العروض العربية لطارق حامد 9 ساعة | الدوري المصري
محمود صابر: سعيد بهدفي في المقاصة.. وهدف بيراميدز الاستمرار في المنافسة 10 ساعة | الدوري المصري
جونياس: الأداء لم يكن جيدا أمام المقاصة.. والمهم تحقيق الانتصار 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم