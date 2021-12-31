في الجول يكشف – كيف لا تمنع الإصابة بـ كورونا انضمام اللاعبين لـ أمم إفريقيا

ثلاثة لاعبين أصيبوا بـ كوورنا في ليفربول لم يكشف عن هويتهم يورجن كلوب حتى الآن، وعديد من المنتخبات الإفريقية أعلنت إصابة لاعبيها بالفعل بـ كورونا. فما مصير هؤلاء من المشاركة في البطولة؟

مؤتمر كلوب: هناك 3 مصابين بكورونا في الفريق

ليفربول يواجه تشيلسي مساء الأحد، ومن خلال تشكيل اللقاء سيتضح أسماء المصابين بـ كورونا.

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FilGoal.com تواصل مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر. وكان السؤال كالتالي: هل إصابة أحد اللاعبين بـ كورونا في الوقت الحالي تعني استحالة مشاركته في بطولة أمم إفريقيا؟

في بطولات مثل أولمبياد طوكيو، وكأس العالم للأندية، وكأس العالم لليد في مصر، أقيمت البطولة بنظام الفقاعة، ما يعني دخول كافة البعثات في مقر إقامة مغلق بداية من تاريخ معين، ويُمنع دخول أو خروج أي شخص منه بعد ذلك. ما يعني أن المصاب بـ كورونا يستبعد من البطولة ولا يسمح بدخول بديله.

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فهل الأمر نفسه ينطبق على أمم إفريقيا في الكاميرون؟

وهنا كان رد محمد أبو العلا لـ FilGoal.com كالتالي

"يوجد بروتوكول طبي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وتم إخطار كافة الفرق به".

"الشخص المصاب بـ كورونا وتكون نتيجة إيجابية، لا يحق له المشاركة طبعا ويُعزل في مكان منفصل، سواء في غرفته بالفندق مثلا أو في المستشفى إذا استدعت حالته ذلك".

"علاج الشخص المصاب بـ كورونا يكون بمعرفة الجهاز الطبي لكل منتخب، ولا علاقة لـ كاف بذلك".

"في الدوري الإنجليزي بمجرد تحول عينة اللاعب إلى سلبية، يكون له الحق في المشاركة، لكن في بطولة أمم إفريقيا يتطلب الأمر مزيدا من الاشتراطات".

"اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي تشترط خضوع اللاعب إلى رسم قلب، وموجات صوتية، وأشعة رنين مغناطيسي على القلب، وفي حالة ثبوت سلامة تلك الفحوصات، يكون من حق اللاعب المشاركة مباشرة في المباراة التالية".

ما سبق يعني بأن أي لاعب يصاب حاليا بـ كورونا سواء في منتخب مصر أو المنتخبات الأخرى، سيكون بمقدوره اللحاق بالبطولة حتى لو غاب عن المباراة الأولى منها.

هنا نتطرق لأمر آخر، ماذا لو كان محمد صلاح أو ساديو ماني أو نابي كيتا ضمن المصابين الثلاثة بـ كورونا؟ سيكون من حقهم المشاركة مع بلادهم فور شفاءهم نعم، لكن هل يسمح لهم بالسفر من إنجلترا بالأساس؟

بعد البحث، تبين بأن المصاب بـ كورونا في إنجلترا لا يحق له السفر طبعا خارج البلاد مثل كل البلاد الأخرى، لكن وبمجرد تحول مسحته إلى سلبية، فيكون من حقه السفر مباشرة ولا يحتاج إلى فحوصات أخرى.

مؤخرا أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تخفيف فترة الحجر الصحي للاعبين المصابين بـ كورونا كذلك إلى أسبوع واحد. بمعنى أن المصاب بـ كورونا يحق له المشاركة فور تحول عينته إلى سلبية طالما مر أسبوع على موعد إصابته بـ كورونا.

ما يعني أن أيا كان المصاب بـ كورونا من ليفربول، وإذا كان أحد لاعبي منتخبات إفريقيا، فسيكون بمقدور اللاعب اللحاق بالبطولة التي ستبدأ بعد 9 أيام من الآن، خاصة وإن متوسط فترة العلاج من كورونا لا تتجاوز 14 يوما في غالبية الحالات من الشباب.

قائمة من ذا أثليتك للمنضمين من الدوري الإنجليزي إلى بطولة أمم إفريقيا:

بطولة أمم إفريقيا تنطلق يوم 9 يناير المقبل، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل في الكاميرون.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

وتبدأ مصر مشوارها في البطولة يوم 11 يناير بمواجهة نيجيريا، ثم تلعب مع غينيا بيساو يوم 15 يناير.