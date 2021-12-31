سلبية مسحة منتخب مصر

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 17:44

كتب : أحمد الخولي

شعار منتخب مصر - بيان

ظهرت مسحة منتخب مصر سلبية في ثاني أيام تجمع الفريق استعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

وأعلن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، سلبية مسحة المنتخب الطبية، ضمن المعسكر المفتوح للفريق استعدادا لأمم إفريقيا.

منتخب مصر بدأ تدريباته أمس الخميس على استعداد القاهرة الدولي، وقبل السفر إلى الكاميرون.

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ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة من التدريبات غدا السبت، قبل أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بداية من الأحد وحتى موعد السفر إلى الكاميرون.

ويشترك منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

مصر تتواجد في المجموعة الرابعة من البطولة رفقة نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

وتبدأ مصر مشوارها بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير المقبل.

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