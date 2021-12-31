مؤتمر كلوب: هناك 3 مصابين بكورونا في الفريق.. ولا أعرف بمن ألعب بعد 3 يناير

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول إصابة 3 عناصر في فريقه بفيروس كورونا وذلك قبل المباراة المرتقبة ضد مضيفه تشيلسي يوم الأحد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"لن أقول من الذي أصيب، لكن الأمر سيتضح حين أعلن تشكيل الفريق يوم الأحد".

وواصل "أتوقع مواجهة قوية ضد تشيلسي. ليستر سيتي جعل المباراة صعبة علينا وهذا نموذج قبل لقاء الأحد".

وأضاف "مانشستر سيتي يستحق التصدر بفارق عن الأندية الأخرى، لكن لنمضي قدما. فريق واحد سيتوج. إبريل سيكون حاسما، عليك أن تكون قريبا جدا من الصدارة في ذلك الوقت. أمامنا مباريات كثيرة، يا إلهي".

وعن فقدان محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا خلال فترة إقامة كأس إفريقيا، علق مدرب دورتموند الأسبق "أعرف كيف نلعب حين يكون الجميع متاحا، لكنني لا أعرف من الذي سيلعب من بعد يوم 3 يناير".

وسيكون لقاء تشيلسي هو الأخير للثلاثي المذكور قبل التحاقه بمنتخبات بلاده في كأس إفريقيا.

وسيلعب ليفربول 5 مباريات أثناء كأس إفريقيا.

ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن تشيلسي الوصيف وبتسع نقاط عن سيتي المتصدر.

وخاض ليفربول 19 لقاء في الدوري مقابل 20 لسيتي وتشيلسي.