مؤتمر كلوب: هناك 3 مصابين بكورونا في الفريق.. ولا أعرف بمن ألعب بعد 3 يناير

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 15:19

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول إصابة 3 عناصر في فريقه بفيروس كورونا وذلك قبل المباراة المرتقبة ضد مضيفه تشيلسي يوم الأحد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"لن أقول من الذي أصيب، لكن الأمر سيتضح حين أعلن تشكيل الفريق يوم الأحد".

وواصل "أتوقع مواجهة قوية ضد تشيلسي. ليستر سيتي جعل المباراة صعبة علينا وهذا نموذج قبل لقاء الأحد".

أخبار متعلقة
إصابة ثنائي يوفنتوس بفيروس كورونا معجزة موريتانيا لـ في الجول: لم أصدق استدعائي لأمم إفريقيا.. وأتمنى أن أصبح مثل صلاح ومحرز سمير نصري: محمد صلاح أناني إصابة دجيكو وثنائي إنتر ميلان بفيروس كورونا

وأضاف "مانشستر سيتي يستحق التصدر بفارق عن الأندية الأخرى، لكن لنمضي قدما. فريق واحد سيتوج. إبريل سيكون حاسما، عليك أن تكون قريبا جدا من الصدارة في ذلك الوقت. أمامنا مباريات كثيرة، يا إلهي".

وعن فقدان محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا خلال فترة إقامة كأس إفريقيا، علق مدرب دورتموند الأسبق "أعرف كيف نلعب حين يكون الجميع متاحا، لكنني لا أعرف من الذي سيلعب من بعد يوم 3 يناير".

وسيكون لقاء تشيلسي هو الأخير للثلاثي المذكور قبل التحاقه بمنتخبات بلاده في كأس إفريقيا.

وسيلعب ليفربول 5 مباريات أثناء كأس إفريقيا.

ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن تشيلسي الوصيف وبتسع نقاط عن سيتي المتصدر.

وخاض ليفربول 19 لقاء في الدوري مقابل 20 لسيتي وتشيلسي.

ليفربول كلوب الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
لوكاكو: لم أفكر في العودة إلى تشيلسي ورفضت مانشستر سيتي.. وموقفي من اللعب لـ يوفنتوس وميلان توخيل معلقا على كلام لوكاكو: لم يعجبني.. ولم يعرف أحد أنه غير سعيد يونايتد يحتفل بفيرجسون بثلاثية في بيرنلي الضحية الأولى في الجولة 21.. تأجيل مباراة ليستر ونورويتش
أخر الأخبار
مستعمرة يابانية.. سيلتك يضم 3 لاعبين يابانيين دفعة واحدة في يناير 20 دقيقة | أوروبا
مدرب موريتانيا لـ في الجول: متحمس لبطولتي الأولى.. هدفنا أن نصبح مثل مصر والجزائر 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ألفيش: لم أكن لأعود إلى برشلونة مع بارتوميو.. والرئيس السابق يسرب محادثة واتساب 36 دقيقة | الدوري الإسباني
منذر الكبير.. مدرب الشهر الواحد في تونس ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سلبية مسحة منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
صفقة القرن النسائية؟ أس: ريال مدريد يستهدف الهدافة التاريخية لـ برشلونة وإسبانيا ساعة | أوروبا
قائد غينيا بيساو يوجه رسالة قوية لـ مصر ونيجيريا: احذروا ولا تستهينوا بنا.. سنفاجئ الجميع ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خالد الغندور يوضح سبب استعمال "القاضية ممكن".. وهل كان "أهلاوي" في صغره وانتماء نجله ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا