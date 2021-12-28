بينهم موريبا.. غينيا تعلن إصابة رباعي بفيروس كورونا وغيابهم عن معسكر رواندا

أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم إصابة أربعة من بعثة الفريق بفيروس كورونا وتخلفهم عن السفر إلى رواندا خلال المعسكر السابق لاستعداداتهم لبطولة كأس أمم إفريقيا.

إلايش موريبا النادي : لايبزج غينيا

وأبرز الغائبين عن رحلة رواندا كان إيلايتش موريبا لاعب لايبزيج الحالي وبرشلونة السابق بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف الاتحاد الغيني عن إصابة كل من إيلايتش موريبا ومامادو كانيه لاعب نيفتشي باكو الأذربي وعثمان كانتي لاعب إف سي باريس الفرنسي.

وتأتي إصابة ثلاثي الفريق بالإضافة إلى ثيو دوبوسك محلل الفيديو وكان ضمن الغائبين عن معسكر الفريق في رواندا بسبب وضعهم في الحجر الصحي.

وكان كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا قد أعلن عن قائمة فريقه المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 المنتظر انطلاقها في التاسع من يناير المقبل على أراضي الكاميرون.

وجاءت قائمة غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: علي كيتا (أوسترسوندس السويدي) – موسى كامارا (هورويا الغيني) – إبراهيما كونيه (هيبرنيانز المالطي)

خط الدفاع: سايدو سو (سانت إيتيان الفرنسي) – عثمان كانتي (إف سي باريس الفرنسي) – محمد علي كامارا (يانج بويز السويسري) – با كوناتيه (بوتيف بلوفديف البلغاري) – إيسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) – مايكل ديرستام (ساربسورج النرويجي) – فوديه كامارا (هورويا الغيني)

خط الوسط: أمادو دياوارا (روما) – إبراهيما سيسيه (سيراينج البلجيكي) – موري كوناتيه (سانت ترويدن البلجيكي) – "إيلايتش" موريبا كوروما (لايبزج الألماني) – مامادو كانيه (نيفتشي باكو الأذربيجاني) – أجيبو كامارا (أولمبياكوس اليوناني) – نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي) – إبراهيما كونتيه – جاوسو يوسف سيبي (واكيريا الغيني)

خط الهجوم: سيدوبا سوماه (الكويت الكويتي) – مورجان جيلافوجي (إف سي باريس الفرنسي) – لامارانا ديالو (جيرنوبل الفرنسي) – مارتينيز كانتي (كايرات ألماتي الكازاخستاني) – محمد بايو (كليرمون الفرنسي) – سوري كابا (لوفين البلجيكي)

وتلعب غينيا في المجموعة الثانية لكأس الأمم مع السنغال وزيمبابوي ومالاوي.