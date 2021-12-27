تقرير: إصابة ثلاثي منتخب الجزائر بفيروس كورونا.. وسلامة بونجاح

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 19:51

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - احتفال محمد الأمين توجاي بهدفه ضد مصر

بحسب موقع "دي زاد فوت" الجزائري، وجد منتخب الجزائر ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوف قائمته المشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويتواجد الثلاثي المصاب في خط دفاع الخضر، وخو حسين بن عيادة ومحمد أمين توجاي ويوسف البلايلي.

ويلعب الثنائي في الدوري ذاته أيضا وهو الدوري التونسي، حيث يلعب توجاي مع الترجي، بينما يلعب بن عيادة في صفوف النجم الساحلي.

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فيما فسخ البلايلي تعاقده مع نادي قطر القطري قبل عدة أيام.

وليس من المعروف بعد كيف سيتعامل جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر مع هذه المسألة، سواء باستبعاد الثنائي أو بعزله إلى أن يتم الشفاء.

في الإطار ذاته أعلن بغداد بونجاح مهاجم السد القطري أن مسحته أتت بنتيجة سلبية.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎baghdad_ baghdad_bounjah 24m See translation SIDRA MEDICINE COVID-1 RT-PCR TEST ID: Date: 27-Dec-2021 Sample: Nasopharyngeal Flocked Swab Result: Negative Wishing you good health سدرة من PCR-RT 19- -کوفید إختبار للطب الهوية رقم تاریخ Nasopharyngeal Flocked: العينة Swab Negative النتيجة والعافية الصحة دوام بتمنيات الشفاء NÉGATIVE الحمدلله للزملاء العاجل‎'‎‎

وكان منتخب الجزائر قد أعلن قائمته التي ضمت توجاي وبن عيادة يوم الجمعة الماضي، الرابع والعشرين من ديسمبر.

للتعرف على قائمة الجزائر من هنا

توجاي بن عيادة منتخب الجزائر كأس أمم إفريقيا
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