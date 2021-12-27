تقرير: إصابة ثلاثي منتخب الجزائر بفيروس كورونا.. وسلامة بونجاح

بحسب موقع "دي زاد فوت" الجزائري، وجد منتخب الجزائر ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوف قائمته المشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويتواجد الثلاثي المصاب في خط دفاع الخضر، وخو حسين بن عيادة ومحمد أمين توجاي ويوسف البلايلي.

ويلعب الثنائي في الدوري ذاته أيضا وهو الدوري التونسي، حيث يلعب توجاي مع الترجي، بينما يلعب بن عيادة في صفوف النجم الساحلي.

فيما فسخ البلايلي تعاقده مع نادي قطر القطري قبل عدة أيام.

وليس من المعروف بعد كيف سيتعامل جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر مع هذه المسألة، سواء باستبعاد الثنائي أو بعزله إلى أن يتم الشفاء.

في الإطار ذاته أعلن بغداد بونجاح مهاجم السد القطري أن مسحته أتت بنتيجة سلبية.

وكان منتخب الجزائر قد أعلن قائمته التي ضمت توجاي وبن عيادة يوم الجمعة الماضي، الرابع والعشرين من ديسمبر.

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