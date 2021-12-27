الاتحاد التونسي يعلن إصابة كشريدة بفيروس كورونا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 17:38

كتب : FilGoal

وجدي كشريدة

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إصابة لاعبه وجدي كشريدة بفيروس كورونا.

وخضع لاعبو تونس والطاقم الفني والإداري للفحوصات وتم عزل اللاعب عن بقية المجموعة ليبقى تحت المراقبة الطبية حتى الشفاء.

وأعلن منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي قائمة للعمسكر الأول قبل امم إفريقيا بحضور 18 لاعبا.

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وبحسب الاتحاد التونسي فأن المعسكر الأول ينطلق في 26 ديسمبر الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته.

وسيعود المنتخب التونسي للتحضيرات يوم 1 يناير المقبل بعد تحديد القائمة النهائية للاعبين يوم 30 ديسمبر 2021 التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب تونس لخوض كأس أمم إفريقيا والمنتظر أن تبدأ يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

وأوقعت القرعة تونس في المجموعة السادسة بجانب كل من مالي، وجامبيا، وموريتانيا.

يذكر أن نادي الدحيل قد أعلن في وقت سابق إصابة التونسي فرجاني ساسي بفيروس كورونا.

منتخب تونس أمم إفريقيا فيروس كورونا
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