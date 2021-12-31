إصابة سباعي كاب فيردي بفيروس كورونا

أعلن منتخب كاب فيردي إصابة 7 لاعبين وهومبرتو بيتنكورت مساعد المدرب بفيروس كورونا.

واللاعبون هم فوزينيا مارسيو دا روسا وبونك وكيني روكا وجاري رودريجيس وكيفن راموس وجيفري فورتس.

وبسبب إصاباتهم أُلغي مران الفريق يوم الخميس.

وتستعد كاب فيردي للمشاركة في كأس إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخها.

وبلغت كاب فيردي ربع نهائي البطولة عام 2013 وودعت من الدور الأول في 2015.

سيستهل الفريق مشواره في البطولة ضد إثيوبيا في 9 يناير ثم يلعب ضد بوركينا فاسو في 13 يناير.

ويتحدى الكاميرون المضيفة في 17 يناير.