إصابة سباعي كاب فيردي بفيروس كورونا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 13:31

كتب : محمد عبد العظيم

كاب فيردي

أعلن منتخب كاب فيردي إصابة 7 لاعبين وهومبرتو بيتنكورت مساعد المدرب بفيروس كورونا.

واللاعبون هم فوزينيا مارسيو دا روسا وبونك وكيني روكا وجاري رودريجيس وكيفن راموس وجيفري فورتس.

وبسبب إصاباتهم أُلغي مران الفريق يوم الخميس.

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وتستعد كاب فيردي للمشاركة في كأس إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخها.

وبلغت كاب فيردي ربع نهائي البطولة عام 2013 وودعت من الدور الأول في 2015.

سيستهل الفريق مشواره في البطولة ضد إثيوبيا في 9 يناير ثم يلعب ضد بوركينا فاسو في 13 يناير.

ويتحدى الكاميرون المضيفة في 17 يناير.

كأس إفريقيا كاب فيردي
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