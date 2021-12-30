أمم إفريقيا - كوت ديفوار تعلن إصابات بفيروس كورونا داخل معسكر الفريق

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 12:01

كتب : FilGoal

منتخب كوت ديفوار

أعلن منتخب كوت ديفوار عن وجود إصابات بفيروس كورونا داخل معسكر الفريق المقام في السعودية.

ولم يكشف الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عن عدد أو أسماء اللاعبين المصابين.

وكشف الاتحاد الإيفواري عن وجود عدد من الحالات التي جاءت نتيجة المسحة الخاصة بهم إيجابية بفيروس كورونا للاعبين قادمين من أوروبا وكوت ديفوار.

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وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون بين التاسع من يناير 2022 والسادس من فبرارير المقبل.

وتضم المجموعة الخامسة إلى جوار الأفيال كل من الجزائر حامل اللقب وسيراليون وغينيا الإستوائية.

وأوضح بيان الاتحاد الإيفواري عن دخول المصابين بفيروس كورونا إلى حجر صحي إلزامي وفقا للبروتوكول المتبع في المملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى استمرار البرنامج التدريبي لبقية أعضاء الفريق دون تغيير مع وجود اللاعبين المتاحين.

وكان منتخب كاب فيردي قد أعلن أمس الأربعاء إلغاء معسكره في المغرب ضمن الاستعدادات لأمم إفريقيا بسبب إصابة ستوبيرا تافاريس لاعب الفريق بفيروس كورونا مما أدى لإلغاء اللقاء الودية مع المغرب.

وفي نفس السياق أعلن منتخب غينيا مساء الثلاثاء عن غياب أربعة من لاعبيه بينهم إيلاش موريبا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وجاءت قائمة الأفيال:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهوو (والكيت الإثيوبي) - بدارا علي سنجاري (ستازر الجنوب إفريقي) – إيليزار إيرا تيب (سان بيدرو الإيفواري) – عبد الكريم سيسيه (أسيك أبيدجان الإيفواري).

الدفاع: سيرج أورييه (فياريال الإسباني) – حبيب مايجا (ميتز الفرنسي) – إريك بايلي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ويلي بولي (ولفرهامتبون الإنجليزي) – ويلفريد كانون (بيراميدز) – أويدلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني) – سيمون ديلي (أضنةديميرسبور التركي) – ماكسويل كورنيه (بيرنلي الإنجليزي) – جيشيان كونان (ستاد ريميس الفرنسي).

الوسط: سيري دي (سيون السويسري) – إبراهيما سنجاري (إيندهوفن الهولندي) – دانييل أكبا أكبرو (لاتسيو الإيطالي) – فرانك كيسي (ميلان الإيطالي) – حامد تراوري (ساسولو الإيطالي) – جيان ميشيل سيري (فولام الإنجليزي).

الهجوم: جيريمي بوجا (ساسولو الإيطالي) – ماكس جرادل (سيفاس سبور التركي) – ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي) – إيرفارد كواسي (طرابزون سبور التركي) – نيكولاس بيبي (أرسنال الإنجليزي) – سيباستيان هالر (أياكس الهولندي) – كريستيان كوامي (أندرلخت البلجيكي) – يوان بولي (الريان القطري) – كريم كوناتيه (أسيك أبيدجان الإيفواري)

وحقق منتخب كوت ديفوار لقب البطولة الإفريقية مرتين من قبل 1992 و2015.

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