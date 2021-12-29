تقرير - اكتشاف 4 حالات كورونا في بعثة إثيوبيا بعد الوصول للكاميرون

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 14:03

كتب : FilGoal

منتخب إثيوبيا - الصورة من الصفحة الرسمية للاتحاد الإثيوبي لكرة القدم

تم اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في بعثة منتخب إثيوبيا المتواجدة بالكاميرون من أجل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت بعثة إثيوبيا هي أول البعثات وصولا إلى الكاميرون يوم الأحد الماضي للمشاركة في البطولة التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

وذكر موقع Sportsglitz الكاميروني أن المسحات التي خضع لها منتخب إثيوبيا أكدت إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا.

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وخضع الرباعي المصاب للعزل عن باقي البعثة.

ولم يتم الكشف عن أسماء المصابين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإثيوبي مباراة ودية ضد نظيره السوداني يوم الخميس 30 ديسمبر.

وتتواجد إثيوبيا في المجموعة الأولى بجانب الكاميرون وبوركينا فاسو والرأس الأخضر.

وتبدأ إثيوبيا مشوارها في البطولة ضد الرأس الأخضر يوم 9 يناير.

إثيوبيا أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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