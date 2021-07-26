ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع
الإثنين، 26 يوليه 2021 - 03:01
كتب : محمد سمير
حصدت مصر ميداليتين في اليوم الرابع من أولمبياد طوكيو 2020، وكل الشكر في ذلك يعود للعبة التايكوندو وبطليها هداية ملاك التي حصدت برونزية وزن -67 كجم، وسيف عيسى الذي حصد برونزية وزن -80 كجم.
طالع كل أحداث اليوم الرائع..
تايكوندو
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ريشة طائرة
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الرماية
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تنس طاولة
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سلاح المبارزة - فردي السيدات
أولمبياد طوكيو 2020 - ندى حافظ تودع منافسات سلاح المبارزة
كرة يد