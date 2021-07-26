ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع

حصدت مصر ميداليتين في اليوم الرابع من أولمبياد طوكيو 2020، وكل الشكر في ذلك يعود للعبة التايكوندو وبطليها هداية ملاك التي حصدت برونزية وزن -67 كجم، وسيف عيسى الذي حصد برونزية وزن -80 كجم.

طالع كل أحداث اليوم الرائع..

تايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020 - مصر تحصد أول ميداليتين.. هداية وسيف في التايكوندو

ريشة طائرة

أولمبياد طوكيو 2020 - خروج أدهم حاتم وضحى هاني من دور المجموعات بالريشة الطائرة

أولمبياد طوكيو 2020 - خروج ثنائي زوجي مختلط الريشة الطائرة.. ويتبقى لقاء تحصيل حاصل

سلاح الشيش - فردي رجال

أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة أبو القاسم وحمزة بصعوبة في ربع النهائي

أولمبياد طوكيو 2020 – محمد حسن يودع منافسات الشيش أمام حامل اللقب

الرماية

أولمبياد طوكيو 2020 - الكويت تحصد برونزية رماية سكيت.. وخروج محيلبة

تنس طاولة

أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يحبط عودة الأوكراني ويتأهل في فردي رجال تنس الطاولة

سلاح المبارزة - فردي السيدات

أولمبياد طوكيو 2020 - ندى حافظ تودع منافسات سلاح المبارزة

كرة يد

أولمبياد طوكيو – يد مصر تخسر من الدنمارك بفارق 5 أهداف