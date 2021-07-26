أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة أبو القاسم وحمزة بصعوبة في ربع النهائي
الإثنين، 26 يوليه 2021 - 10:12
كتب : FilGoal
ودع الثنائي المصري علاء أبو القاسم ومحمد حمزة منافسات سلاح الشيش من ربع النهائي بصعوبة.
وخسر محمد حمزة أمام التشيكي أليكسندر تشوبينيتش بنتيجة 15-9 في ربع النهائي.
أما أبو القاسم فخسر 13-15 أمام الياباني تاكاهيرو شيكيني في نفس الدور.
وكان محمد حمزة قد حقق مفاجأتين في منافسات سلاح الشيش إذ أقصى الإيطالي أندريا كاسارا في ثمن النهائي بنتيجة 15-13.
كما حقق حمزة الفوز على البريطاني ماركوس ميبستيد 15-13 في دور الـ32.
أما أبو القاسم فتغلب على الألماني بنيامين كليبيرينك في دور الـ32 بنتيجة 15-11.
وفي ثمن النهائي نجح أبو القاسم في تحقيق الفوز على فلايسلاف ميلينكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 15-12.
وكان ميلينكوف قد أقصى الأمريكي المصنف الأول في البطولة من دور الـ32.