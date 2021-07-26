أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة أبو القاسم وحمزة بصعوبة في ربع النهائي

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 10:12

كتب : FilGoal

سلاح الشيش - مصر - أولمبياد طوكيو

ودع الثنائي المصري علاء أبو القاسم ومحمد حمزة منافسات سلاح الشيش من ربع النهائي بصعوبة.

وخسر محمد حمزة أمام التشيكي أليكسندر تشوبينيتش بنتيجة 15-9 في ربع النهائي.

أما أبو القاسم فخسر 13-15 أمام الياباني تاكاهيرو شيكيني في نفس الدور.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو – سيلعب على البرونزية.. سيف عيسى يخسر نصف نهائي التايكوندو أولمبياد طوكيو – يد مصر تخسر من الدنمارك بفارق 5 أهداف أولمبياد طوكيو 2020 - عودة هداية لم تكتمل.. الخروج من ربع النهائي وانتظار فرصة البرونزية أولمبياد طوكيو – معجزة مصرية.. ثنائي الفراعنة في ربع نهائي الشيش

وكان محمد حمزة قد حقق مفاجأتين في منافسات سلاح الشيش إذ أقصى الإيطالي أندريا كاسارا في ثمن النهائي بنتيجة 15-13.

كما حقق حمزة الفوز على البريطاني ماركوس ميبستيد 15-13 في دور الـ32.

أما أبو القاسم فتغلب على الألماني بنيامين كليبيرينك في دور الـ32 بنتيجة 15-11.

وفي ثمن النهائي نجح أبو القاسم في تحقيق الفوز على فلايسلاف ميلينكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 15-12.

وكان ميلينكوف قد أقصى الأمريكي المصنف الأول في البطولة من دور الـ32.

طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو سلاح شيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو - الكويت تحصد برونزية رماية سكيت.. وخروج محيلبة 14 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة أبو القاسم وحمزة بصعوبة في ربع النهائي 26 دقيقة | طوكيو 2020
أمل البرونزية يعود لـ هداية ملاك.. لورين ويليامز إلى نهائي التايكوندو 54 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – سيلعب على البرونزية.. سيف عيسى يخسر نصف نهائي التايكوندو ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – يد مصر تخسر من الدنمارك بفارق 5 أهداف ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - عودة هداية لم تكتمل.. الخروج من ربع النهائي وانتظار فرصة البرونزية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – معجزة مصرية.. ثنائي الفراعنة في ربع نهائي الشيش 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – إلى ربع النهائي.. أبو القاسم يواصل الزحف 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك