أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة أبو القاسم وحمزة بصعوبة في ربع النهائي

ودع الثنائي المصري علاء أبو القاسم ومحمد حمزة منافسات سلاح الشيش من ربع النهائي بصعوبة.

وخسر محمد حمزة أمام التشيكي أليكسندر تشوبينيتش بنتيجة 15-9 في ربع النهائي.

أما أبو القاسم فخسر 13-15 أمام الياباني تاكاهيرو شيكيني في نفس الدور.

وكان محمد حمزة قد حقق مفاجأتين في منافسات سلاح الشيش إذ أقصى الإيطالي أندريا كاسارا في ثمن النهائي بنتيجة 15-13.

كما حقق حمزة الفوز على البريطاني ماركوس ميبستيد 15-13 في دور الـ32.

أما أبو القاسم فتغلب على الألماني بنيامين كليبيرينك في دور الـ32 بنتيجة 15-11.

وفي ثمن النهائي نجح أبو القاسم في تحقيق الفوز على فلايسلاف ميلينكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 15-12.

وكان ميلينكوف قد أقصى الأمريكي المصنف الأول في البطولة من دور الـ32.