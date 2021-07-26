أولمبياد طوكيو 2020 - خروج أدهم حاتم وضحى هاني من دور المجموعات بالريشة الطائرة

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 04:14

كتب : محمد سمير

أدهم حاتم - ضحى هاني - الريشة الطائرة

ودع الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني منافسات زوجي مختلط الريشة الطائرة من دور المجموعات.

وخسر الثنائي المصري في مباراتهم الثالثة بدور المجموعات أمام الثنائي الهولندي سيلينا بيك وروبن تابيلينج.

وفاز الثنائي الهولندي بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 21-9 و21-4.

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وتذيل الثنائي المصري الترتيب بعد الخسارة بنفس النتيجة أمام كل من ثنائي الصين وكوريا الجنوبية.

وتشارك مصر للمرة الأولى في منافسات زوجي مختلط الريشة الطائرة على مستوى الأولمبياد.

ويتبقى لضحى هاني منافسات فردي السيدات وزوجي السيدات.

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