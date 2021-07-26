أولمبياد طوكيو – يد مصر تخسر من الدنمارك بفارق 5 أهداف

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك بنتيجة 32-27 في الجولة الثانية لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر أنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدف، وبنتيجة 15-14.

وفي الشوط الثاني، عادت الدنمارك بقوة وأحرزت التقدم على مصر بفارق هدفين وأربعة أهداف أحيانا.

وفي النهاية، فازت الدنمارك بفارق 5 أهداف مع تألق غير عادي من نيكولاس لاندين حارس المرمى، وميكيل هانسين نجم الفريق.

الفوز رفع رصيد الدنمارك إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد مصر عند نقطتين في المركز الثاني مؤقتا.

وتلعب مصر في الجولة الثالثة مع اليابان صباح الأربعاء المقبل، فيما تلعب الدنمارك مع البحرين.