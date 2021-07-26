أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يحبط عودة الأوكراني ويتأهل في فردي رجال تنس الطاولة
الإثنين، 26 يوليه 2021 - 06:46
كتب : محمد سمير
أحبط عمر عصر لاعب تنس الطاولة عودة الأوكراني المجنس لي كو وتأهل للدور الثالث من منافسات فردي الرجال.
وتغلب عمر عصر على اللاعب الأوكراني بنتيجة 4-3 في الأشواط.
كان عصر متقدما على الأوكراني بثلاثة أشواط دون مقابل قبل أن يعود لي كو ويفوز بالثلاثة الأشواط الأخرى.
وفاز عمر في الأشواط الثلاثة الأولى (15-13، 11-6، 11-4).
قبل أن يعود الأوكراني ويتعادل (6-11، 8-11، 9-11).
وفي الشوط السابع والفاصل نجح عمر عصر في حسم تأهله بالفوز 11-4.
وتأهل عصر لمواجهة السويدي ماتياس فالك في الدور الثالث (دور الـ32) غدا الثلاثاء.