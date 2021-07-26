أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يحبط عودة الأوكراني ويتأهل في فردي رجال تنس الطاولة

أحبط عمر عصر لاعب تنس الطاولة عودة الأوكراني المجنس لي كو وتأهل للدور الثالث من منافسات فردي الرجال.

وتغلب عمر عصر على اللاعب الأوكراني بنتيجة 4-3 في الأشواط.

كان عصر متقدما على الأوكراني بثلاثة أشواط دون مقابل قبل أن يعود لي كو ويفوز بالثلاثة الأشواط الأخرى.

وفاز عمر في الأشواط الثلاثة الأولى (15-13، 11-6، 11-4).

قبل أن يعود الأوكراني ويتعادل (6-11، 8-11، 9-11).

وفي الشوط السابع والفاصل نجح عمر عصر في حسم تأهله بالفوز 11-4.

وتأهل عصر لمواجهة السويدي ماتياس فالك في الدور الثالث (دور الـ32) غدا الثلاثاء.