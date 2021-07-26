أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يحبط عودة الأوكراني ويتأهل في فردي رجال تنس الطاولة

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 06:46

كتب : محمد سمير

عمر عصر

أحبط عمر عصر لاعب تنس الطاولة عودة الأوكراني المجنس لي كو وتأهل للدور الثالث من منافسات فردي الرجال.

وتغلب عمر عصر على اللاعب الأوكراني بنتيجة 4-3 في الأشواط.

كان عصر متقدما على الأوكراني بثلاثة أشواط دون مقابل قبل أن يعود لي كو ويفوز بالثلاثة الأشواط الأخرى.

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وفاز عمر في الأشواط الثلاثة الأولى (15-13، 11-6، 11-4).

قبل أن يعود الأوكراني ويتعادل (6-11، 8-11، 9-11).

وفي الشوط السابع والفاصل نجح عمر عصر في حسم تأهله بالفوز 11-4.

وتأهل عصر لمواجهة السويدي ماتياس فالك في الدور الثالث (دور الـ32) غدا الثلاثاء.

طوكيو 2020 عمر عصر تنس طاولة
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