أولمبياد طوكيو 2020 - مصر تحصد أول ميداليتين.. هداية وسيف في التايكوندو

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 14:45

كتب : محمد سمير

سيف عيسى - هداية ملاك - تايكوندو

حققت مصر أول ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق رياضة التايكوندو من سيف عيسى وهداية ملاك.

فازت هداية ملاك على الأمريكية بايجي مكفيرسون في وزن تحت 67 كجم.

وتغلبت هداية على اللاعبة الأمريكية 17-6 ، بعد أن حولت تأخرها في الجولة الأخيرة من 5-3 لمكفيرسون.

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حققت هداية ملاك بذلك الميدالية البرونزية الثانية في تاريخها أولمبياد بعد التتويج في ريو 2016.

وباتت هداية أول لاعبة عربية تحقق ميداليتين أولمبيتين متتاليتين في إنجاز كبير للبطلة المصرية.

كما أصبحت هداية أول من يرفع علم مصر في حفل الافتتاح ويحقق ميدالية في نفس دورة الألعاب الأولمبية.

أما سيف عيسى فتغلب على النرويجي أندري أورديمان بنتيجة 12-4 ليحقق ميداليته الأولمبية الأولى في التاريخ.

ورفع الثنائي المصري رصيد التايكوندو إلى 4 ميداليات في تاريخ الأولمبياد كثالث أكثر لعبة بالتساوي مع الملاكمة وبعد رياضتي رفع الأثقال والمصارعة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 34 ميدالية متنوع برصيد 7 ذهبيات و10 ميداليات فضية و17 برونزية في تاريخ المشاركات الأولمبية.

وبذلك تكون تلك المرة الثامنة التي تحقق فيها مصر ميداليتين أو أكثر من نفس اللعبة في نفس دورة الألعاب الأولمبية.

وكان ذلك كالآتي:

2 في الغطس (أمستردام 1928)

5 في رفع الأثقال (برلين 36)

3 في رفع أثقال (لندن 48)

2 في المصارعة (لندن 48)

2 في الملاكمة (أثينا 2004)

2 في رفع الأثقال (لندن 2012)

2 في رفع الأثقال (ريو 2016)

2 في التايكوندو (طوكيو 2020)

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