أولمبياد طوكيو 2020 - ندى حافظ تودع منافسات سلاح المبارزة

ودعت المصرية ندى حافظ منافسات سلاح سيف المبارزة في أولمبياد طوكيو 2020.

وخرجت ندى أمام الكورية الجنوبية جيون كيم بعد الخسارة بنتيجة 15-4 في دور الـ32.

جيون كيم الكورية هي المصنفة السابعة في البطولة بينما ندى حافظ المصنفة رقم 26.

وتبلغ ندى حافظ من العمر 23 عاما وسبق لها اللعب أولمبياد بالمشاركة في ريو دي جانيرو 2016.

ندى حافظ تأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد حصولها على المركز الأول في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب 2019.

وشاركت ندى حافظ في بطولة إفريقيا ثلاث مرات من قبل أعوام 2017 و2018 و2019.

وكانت أفضل نتائج ندى حافظ في إفريقيا الحصول على المركز الثاني في تونس 2018.