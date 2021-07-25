أولمبياد طوكيو 2020 - خروج ثنائي زوجي مختلط الريشة الطائرة.. ويتبقى لقاء تحصيل حاصل
الأحد، 25 يوليه 2021 - 11:29
كتب : FilGoal
ودع الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني منافسات زوجي مختلط الريشة الطائرة بعد الخسارة أمام ثنائي كوريا الجنوبية.
وخسر الثنائي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات 2-0 أمام الثنائي الكوري الجنوبي.
وبذلك ضمنت كوريا والصين التأهل رسميا إلى الدور التالي بغض النظر عن نتيجة الدور ربع النهائي.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21-7 قبل أن ينتهي الشوط الثاني بنتيجة 11-3.
ويلعب الثنائي المصري مباراة أخيرة أمام ثنائي هولندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وينهي الفائز بالمباراة دور المجموعات في المركز الثالث بينما يتذيل الخاسر ترتيب المجموعة.