أولمبياد طوكيو 2020 - الكويت تحصد برونزية رماية سكيت.. وخروج محيلبة

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

عبد الله الرشيدي رماية

حقق الكويتي عبد الله الرشيدي الميدالية البرونزية في الرماية (منافسات سكيت) لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء عبد الله الرشيدي في المركز الثالث للنهائي برصيد 46 نقطة خلف الثنائي الدنماركي جاسبر يانسن صاحب الـ55 نقطة والأمريكي فينسنت هانكون بـ59 نقطة.

الميدالية هي الأولى للكويت في طوكيو 2020 والثانية لعبد الله الرشيدي بعد الفوز بالميدالية البرونزية في 2016 تحت العلم الأوليمبي.

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عبد الله الرشيدي أصبح ثالث لاعب عربي يفوز بميدالية في الأولمبياد الحالية بعد ذهبية التونسي أحمد الحفناوي في السباحة 400 متر حرة وفضية محمد الجندوبي في التايكوندو وزن 58 كجم.

المصري عزمي محيلبة تواجد في تصفيات المنافسة ولكنه لم ينجح في الوصول للدور النهائي.

محيلبة أنهى التصفيات في المركز الـ11 بعد أن أصاب 73 من أصل 75 هدف.

مصطفى حمدي لم ينجح أيضا في الوصول للنهائي بعد أن أصاب 67 من 75 ليتواجد في المركز الـ11.

عبد الله الرشيدي طوكيو 2020
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