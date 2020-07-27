في الجول يكشف - هل تحرك أودينيزي لضم رمضان.. وموقف رفض هدرسفيلد طلب الأهلي

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 22:27

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

الغموض يُحيط مستقبل رمضان صبحي مع بداية سوق الانتقالات في أوروبا. هل تحرك نادي أودينيزي الإيطالي لضم اللاعب؟ ماذا عن موقف الأهلي بعد رد هدرسفيلد الإنجليزي؟ كل ذلك وأكثر نحاول الإجابة عنه.

شبكة سكاي سبورتس كشفت اليوم الإثنين رفض نادي هدرسفيلد تمديد إعارة رمضان صبحي لـ الأهلي، مع إخطار الأخير بضرورة ضم اللاعب بشكل نهائي، في حالة رغبته في استمرار اللاعب.

تقارير سكاي تأتي في نفس وقت التقارير الإيطالية التي تحدثت عن تحرك أودينيزي الإيطالي لضم اللاعب.

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وتواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من رمضان صبحي فضّل عدم ذكر اسمه، ليوضح: "حتى الآن، لم يتلق رمضان صبحي أي عروض رسمية من أي فريق غير الأهلي".

وأضاف "ما يُقال عن أودينيزي أو غيره مجرد أحاديث في الإعلام، ولم يحدث أي تحرك رسمي".

وأشار "التحرك الرسمي الوحيد حتى اللحظة هو من الأهلي".

وشرح "الأهلي طلب بالفعل تمديد إعارة رمضان صبحي أولا، وبعد ذلك ضمه بشكل نهائي".

إذا، أودينيزي الإيطالي لم يتحرك بشكل رسمي حتى اللحظة لضم رمضان صبحي. ولكن ما موقف الأهلي من رد هدرسفيلد على رفض طلبه؟

هنا كشف المصدر لـ FilGoal.com "حتى الآن رمضان صبحي لم يتلق أي إخطار من هدرسفيلد بخصوص رفض تمديد الإعارة، وكذلك وكيله لم يتلق أي شيء في هذا الأمر".

وأردف "الأهلي طلب بالفعل تمديد إعارة رمضان صبحي ولكن الرد لم يصل للاعب أو وكيله حتى اللحظة".

وأتم "أعتقد أيضا أنه لم يصل بشكل رسمي للأهلي حتى الآن".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق بداية تحرك الأهلي من أجل ضم رمضان صبحي بشكل نهائي. (طالع التفاصيل)

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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في إنجلترا في الدوري الأهلي رمضان صبحي أودينيزي
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