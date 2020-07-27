ضربة موجعة قبل موقعة الأبطال.. باريس يُعلن مدة غياب مبابي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مدة غياب كيليان مبابي عن الملاعب بعد الإصابة التي خرج على أثرها باكيا في نهائي كأس فرنسا.

مبابي يعاني من التواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، حسبما أعلن باريس في بيان رسمي.

غياب الرائع مبابي لمدة 3 أسابيع تعني غيابه بشكل كبير جدا عن مواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ 12 من شهر أغسطس المقبل.

وفي حالة وصول سان جيرمان لنصف نهائي دوري الأبطال، وقتها من الممكن أن يلحق مبابي بالمواجهة التي ستقام في الـ 18 من نفس الشهر.

المهاجم الفرنسي المتوج بكأس العالم لن يلحق بكل تأكيد بنهائي كأس الرابطة الفرنسية أمام ليون يوم الجمعة المقبل.

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ماذا حدث؟

باريس سان جيرمان توج بكأس فرنسا على حساب سانت إيتيان بالفوز عليه بهدف دون رد، مباراة شهدت خروج مبابي مصابا في الشوط الأول بعد تدخل عنيف من لويك بيرين قائد سانت إيتيان.

الدقيقة 27 عرفت تدخلا عنيفا من لويك بيرين قائد سانت إيتيان في حق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

لتشتعل على الفور مشاجرة كبيرة بين طرفي الفريقين نال على إثرها ثلاثي باريس سان جيرمان: ميتشل باكر، وكيلور نافاس، ولياندرو باريديس بطاقات صفراء، كما تحصل ثنائي سانت إيتيان: جيسي مولان، ورومان حموما على إنذارين.

أما بيرين مرتكب المخالفة وسبب الأزمة الرئيسي، فتحصل بدوره على بطاقة صفراء، قبل أن يرجع الحكم لتقنية الفيديو ويكتشف قوة التدخُل، ليغير قراره ويلغي البطاقة الصفراء، ويشهر الحمراء بدلا منها في وجه قائد سانت إيتيان.

مبابي خرج مصابا وباكيا وعوضه الإسباني بابلو سارابيا.

والبكاء كان من نصيب بيرين أيضا الذي خاض آخر مباراة في مسيرته الكروية بعد 17 سنة بقميص سانت إيتيان، لتكون نهايته على طريقة مواطنه زين الدين زيدان، ويودع ملاعب كرة القدم ببطاقة حمراء.

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