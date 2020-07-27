كرة يد - تقرير تونسي: الجزيري إلى الأهلي والتوقيع بعد العيد

أرسل نادي الترجي التونسي موافقة كتابية إلى إدارة الأهلي المصري على رحيل أسامة الجزيري لاعب فريق اليد.

وكان الأهلي المصري قد دخل في مفاوضات لضم الجزيري بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب يتبقى في عقده موسم وحيد مع الترجي التونسي.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن الترجي أرسل إلى الأهلي يوم الجمعة الماضي موافقة كتابية للنادي المصري يفيد بالموافقة على إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن إدارة الأهلي سترسل من ينوب عنها لإمضاء التعاقد بصفة رسمية مع ظهير الترجي في تونس عقب عيد الأضحى مباشرة.

وأشار التقرير إلى أن الجزيري سيكون لاعبا بشكل رسمي في صفوف الأهلي بداية من أكتوبر ويستأنف الموسم الجاري مع الترجي.

وينتهي الموسم الرياضي في تونس يوم 26 سبتمبر المقبل، وبالتالي سيفتتح الجزيري مشواره مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها نوفمبر المقبل.

وكشف التقرير أنه في انتظار الكشف عن قيمة الصفقة والتي ستكون من أكبر الصفقات في تاريخ كرة اليد التونسية وكذلك المصرية.

ويعتبر الجزيري من أبرز لاعبي منتخب تونس وسيلحق بمواطنه إسكندر زايد لاعب الأهلي.

وكان الترجي قد أعلن منذ أيام تعاقده مع يوسف معرف لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق المصري.

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