سكاي: هافرتز يضغط على ليفركوزن لإتمام انتقاله إلى تشيلسي سريعا

يضغط كاي هافرتز لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني على ناديه بقوة من أجل الموافقة على انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي في أسرع وقت ممكن.

كاي هافرتس النادي : باير ليفركوزن تشيلسي

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن هافرتز يضغط بقوة على ناديه للموافقة على انتقاله إلى تشيلسي خلال الأسبوع الجاري.

ويرغب هافرتز في إتمام انتقاله إلى تشيلسي قبل مباريات الدوري الأوروبي في الأسبوع المقبل، ليبدأ العمل تحت يد فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز.

وعاد هافرتز لتدريبات ليفركوزن الجماعية استعدادا لمواجهة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يدفع تشيلسي 70 مليون جنيه إسترليني لضم هافرتز من ليفركوزن بالإضافة إلى 20 مليون إسترليني أخرى كإضافات في الصفقة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد هافرتز مع ليفركوزن 90 مليون جنيه إسترليني.

هافرتز البالغ من العمر 20 عاما يقدم أداء مميز للغاية مع فريقه ونجح في تسجيل 17 هدفا خلال 43 مباراة لعبها هذا الموسم. كما صنع أيضا 9 أهداف.

تشيلسي بدأ موسم الانتقالات مبكرا لدعم فريقه بقوة استعدادا للموسم المقبل.

وتعاقد تشيلسي مع تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا وآر بي لايبزيج، وكذلك حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي ومنتخب المغرب.

كما أن تشيلسي يخطط للتعاقد مع بين تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا.

وفي حالة فشل تشيلسي في التعاقد مع تشيلويل من ليستر سيتي سيوجه أنظاره إلى روبن جوسينز ظهير أيسر أتالانتا الإيطالي.

تشيلسي سيحاول أيضا التعاقد مع يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد والتخلص من الإسباني كيبا بعدما ظهر بمستوى متواضع خلال الموسم الجاري.

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