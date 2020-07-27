سكاي: هدرسفيلد أخبر الأهلي برفض تمديد إعارة رمضان.. حل وحيد وفريق آخر مهتم به

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 20:13

كتب : FilGoal

رمضان صبحي يحتفل بهدفه أمام الإنتاج الحربي

كشفت شبكة سكاي سبورتس رفض نادي هدرسفيلد الإنجليزي لفكرة تمديد إعارة رمضان صبحي لـ الأهلي.

هدرسفيلد أخبر الأهلي بأنه في حالة رغبته في استمرار رمضان صبحي، فعليه ضم اللاعب بشكل نهائي، وفقا لـ سكاي.

الأهلي كان يأمل استمرار رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الحالي في مصر، ولكن نادي هدرسفيلد يرفض ذلك، وفقا لـ سكاي.

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النادي الإنجليزي لا يرغب في إعارة رمضان صبحي مجددا، بل يريد بيع اللاعب، وفقا لـ سكاي، من أجل إعادة ترتيب أوراق النادي الذي كاد أن يهبط من الدرجة الأولى للدرجة الثانية.

الحل الوحيد أمام الأهلي لاستمرار رمضان صبحي هو ضم اللاعب بشكل نهائي.

وأشارت سكاي إلى وجود اهتمام من فريق آخر على الأقل، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي.

ودفع هدرسفيلد 4 ملايين ونصف المليون إسترليني من أجل التعاقد مع رمضان صبحي من ستوك سيتي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق بداية تحرك الأهلي من أجل ضم رمضان صبحي بشكل نهائي. (طالع التفاصيل)

وربطت الصحف الإيطالية اسم رمضان صبحي بالانتقال لفريق أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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